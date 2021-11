4 Novembre: centenario del Milite Ignoto, Badalucco renderà omaggio con una targa

Una trentina di persone hanno assistito nella piazza centrale di Badalucco alle celebrazioni per l'anniversario della vittoria e per il centenario del Milite ignoto. I tempi molto ristretti, alle 18:30, li ha imposti la temperatura piuttosto rigida.



Erano presenti i carabinieri, un gruppo dell'associazione nazionale alpini, e alcuni esponenti della protezione civile. Di fronte al monumento ai caduti per la Patria hanno preso la parola il parroco e il Sindaco. Il tutto è stato preceduto dall'esecuzione dell' Inno nazionale, seguita dalla leggenda del Piave e dal silenzio fuori ordinanza. Il parroco ha parlato dei valori della patria e dell'amicizia tra i popoli.



Matteo Orengo, primo cittadino di Badalucco ha raccontato con estrema precisione come avvenne nel 1921 l'individuazione della salma che il 4 novembre di quello stesso anno venne inumata all'Altare della Patria. Ha quindi comunicato di aver fatto realizzare una targa, che sarà collocata alla base del monumento a perenne ricordo del centenario del milite ignoto. Il tutto si è concluso con la benedizione di don Angelo. Dopo una breve sosta anche di fronte al monumento dei caduti della guerra di liberazione la sobria cerimonia si è conclusa.