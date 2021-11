Sanremese: Gagliardi e Scalzi firmano il 2-0 tutto matuziano sul Vado. I biancoazzurri passano ai sedicesimi di Coppa Italia LND

VADO-SANREMESE 0-2

Marcatori: 18' Gagliardi, 56' rig. Scalzi

VADO (4-3-3) - Colantonio (59' Ghizzardi) , Gandolfo, Casazza, Cattaneo (69’ Cossu), Pantano, Favara, Capra cap.(75’ Aperi), Giuffrida, Carrer, Brondi (59' Papi) , Di Salvatore L. (75’ Di Salvatore G.). All. : Solari

SANREMESE (4-3-3)- Malaguti; Nouri (60' Acquistapace, 73’ Mikhaylovskyi), Gatelli, Bregliano, Aita; Maglione (84’ Bastita), Giacchino, Gagliardi (75’ Gemignani); Scalzi, Ferrari (79’ Anastasia), Orefice. All. :Andreoletti

Ammoniti: Nouri, Gagliardi, Maglione, Mikhaylovskyi (S); Di Salvatore, Cossu (V)

Recupero: 1' nel primo tempo e 5' nel secondo

Con una rete per tempo la Sanremese batte il Vado per 2-0 al 'Chittolina' e accede ai sedicesimi di Coppa Italia LND.

Vincere e scacciare i fantasmi di una settimana nera: è questo il diktat di Mister Matteo Andreoletti che, dopo il gol di Chieri ripropone Ferrari in attacco assistito, questa volta, da Orefice e Scalzi. In palio al ‘Chittolina’ di Vado il passaggio sedicesimi di Coppa Italia LND. La Sanremese mostra subito l’atteggiamento spavaldo e pimpante di chi vuole comandare l’incontro.

Non è un caso che il vantaggio abbia firmato totalmente matuziana: Scalzi pesca Gagliardi a centro area, con un gran filtrante, e la bella girata ad incrociare buca Colantonio. Il numero 27 precedentemente aveva chiamato in causa il portiere con una bella incornata.

Dopo il gol, la gara perde spettacolarità grazie alle squadre piuttosto accorte. Dalla mezz’ora fioccano i gialli e proprio Gagliardi, dopo aver subito un paio di interventi dubbi, viene ammonito per proteste dall’arbitro.

Sul finire di tempo i tifosi biancoazzurri, rimasti bloccati dal traffico ina utostrada, fanno il loro ingresso allo stadio. Poco prima del colpo di testa di Carrer che sfiora l’incrocio.

Nella ripresa, ancora Carrer sul prezioso velo di Di Salvatore coglie la traversa con un tiro-cross velenoso.

E’ la sveglia per la Sanremese. Orefice e Ferrari triangolano e, all’ingresso in area, l’attaccante campano viene steso da Gandolfo. E’ rigore, trasformato da Scalzi.

I matuziani vanno vicino al tris qualche minuti più tardi con l’incornata di Ferrari ma il neoentrato Ghizzardi si esibisce in una prodezza deviando la palla sulla traversa.

Da qui al triplice fischio non c’è più tanto da segnalare con Malaguti che compie un paio di interventi da ordinaria amministrazione. La Sanremese così batte il Vado 2-0, come accaduto anche in campionato, e accede ai sedicesimi in programma il prossimo 24 novembre.