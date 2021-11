Taggia: 74enne cade in via Argine Sinistro e finisce nel torrente Argentina (Foto)

Mobilitazione di soccorsi questa mattina a Taggia per un anziano caduto nel torrente Argentina. Si tratta di un 74enne della zona che ha perso l’equilibrio scivolando lungo l’argine e terminando nel letto del torrente.

L’incidente è avvenuto in via Argine Sinistro, all’altezza dei campi sportivi. Sul posto sono intervenute le squadre del personale sanitario del 118, Vigili del Fuoco, un’ambulanza della Croce Verde Arma Taggia e la polizia locale. All’arrivo dei soccorsi l’uomo era cosciente. In seguito alla caduta potrebbe aver riportato alcune contusioni, in particolare al volto, in quanto lamentava forti dolori.

Gli agenti hanno rilevato la dinamica dell’accaduto ma al momento si esclude il coinvolgimento di terzi. L’anziano è stato trasferito al pronto soccorso di Sanremo per accertamenti e cure.