Sanremo si promuove nelle fiere nazionali e internazionali d’autunno, tappa anche a Londra

Anche in bassa stagione il Comune di Sanremo continua nella promozione della città e delle sue bellezze su scala nazionale e internazionale.

Negli ultimi giorni gli uffici di palazzo Bellevue hanno dato l’ok al pagamento di circa 2 mila euro per la partecipazione a quattro fiere: ‘Discover Italy’ a Sestri Levante, TTG Rimini, WTM Londra e Liguria Wedding Destination.

Come previsto dal regolamento comunale, la spesa sarà finanziata con l’introito della Tassa di Soggiorno, strumento cruciale anche per la promozione della città sul mercato turistico globale.