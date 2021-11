Messa in sicurezza del torrente Argentina tra Taggia e Riva Ligure: lavori affidati entro fine anno e si pensa a un nuovo ponte

Entro fine anno dovranno essere affidati i lavori per la messa in sicurezza spondale del torrente Argentina , tra Taggia e Riva Ligure. L'intervento cambierà completamente volto all'arginatura, dal ponte dell'Aurelia fino alla foce del corso d'acqua.

Si tratta di un'i ntervento complesso che vede impegnata in prima linea Regione Liguria, beneficiaria di 8milioni di euro, destinati all'opera. Somma derivante dal Piano di riparto dei fondi di Protezione civile per l’annualità 2021.

Seguendo questo schema si dovrebbe riuscire a risolvere i gravi problemi di allagamento di regione Prati su Riva Ligure dove insistono numerose abitazioni, aziende agricole e cantieri. Così come su Arma di Taggia mettendo in salvaguardia l'area della darsena. La criticità maggiore oggi è rappresentata dalle arcate del Ponte della ciclabile che impediscono il corretto deflusso dei detriti, oltre a creare un vero e proprio imbuto con un restringimento importante del letto dell'Argentina.

Con l'affidamento dei lavori da chiudere entro fine anno, il cantiere dovrebbe partire al più tardi entro il primo semestre 2022. Il primo lotto dovrebbe terminare con la demolizione e ricostruzione del ponte della ciclabile. In seconda battuta ci sarà bisogno di reperire ulteriori finanziamenti per arrivare all'altro lotto di lavori che interesseranno l'area dal 'nuovo' ponte fino alla foce vera e propria del torrente Argentina. Tempo stimato per completare l'opera in questa prima fase sarà di circa 4 anni e mezzo.