Quando eravamo re, prima di Italia-Croazia Pisano, Campagna e Rudic raccontano la favolosa pallanuoto degli anni'80 . Il Natale in aereo, i Mondiali australiani e le tante battaglie in acqua

Un ragazzone con le cuffie nelle orecchie che si carica con la musica di Paul MacCartney, l’ altro immerso nella lettura della saga ‘Il destino del Leone’ di Wilbur Smith. In camera assieme, in attesa del richiamo all’ adunata dal comandante Radko Rudic prima di raggiungere la piscina.

Nel gennaio del 1991 Andrea Pisano e Sandro Campagna condivisero la camera del ritiro per i Mondiali a Perth, in Australia.

Si sono ritrovati ad Imperia - come testimonia la foto -, per la parata di stelle della pallanuoto che culminerà stasera con il test-match Italia-Croazia. Strade diverse, vite lontane ma la grande passione di una vita per la pallanuoto a tenerli legati. Hanno parlato tanto delle loro partite passate, tra scambi di risate, ricordi e consigli perché per Rudic, Campagna e Pisano la pallanuoto è un lavoro.

“Nella mia ultima competizione con l'Italia, io e Sandro eravamo in stanza assieme e Rudic il nostro allenatore” esordisce Pisano, allenatore della Rari Nantes Imperia che ha fatto gli onori di casa in questi giorni “Eravamo a Perth per il Mondiale del 1991: avevamo una bella sintonia sia in vasca che fuori.” Gli fa eco Campagna:” Andrea è stato un ottimo compagno di camera, di quelli paciosi. Piacevole quando c’era da scambiare due chiacchiere ma ci intendevamo quando ognuno voleva stare per i fatti suoi.”

Più difensivo Pisano mentre l’attuale CT della Nazionale era un attaccante, come racconta:” Io rimanevo su posizione 2 e lui a 4, gli facevo tanti assist”. “Ero difensivo ma avevo visione e buon tiro, così lo provavo spesso” conferma il collega. Al di là del risultato, i Mondiali di Perth sono un piacevole ricordo per entrambi. L'album degli aneddoti sarebbe fittissimo, a partire dal viaggio di andata: la squadra che trascorse il Natale in aereo, nella tratta Hong Kong-Perth, ed il Capodanno in pantaloncini corti in Australia. Tra le immagini più vive, comunque rimane la faticosa preparazione alla quale Rudic sottopose l’intero Settebello prima di partire.

Quasi militaresca con programmi da 6 ore tra palestra e acqua, oltre ad un paio di ore di video, suddivise dopo i pasti, i piani dell’allenatore – ai tempi ancora jugoslavo – erano davvero duri. “Dovevamo dimenticarci di tutto e pensare soltanto alla pallanuoto. Poi le comunicazioni non erano facili come quelle di oggi e sentivamo poco anche le famiglie. Rudic divenne CT a settembre e così ordinò tre mesi intensivi all’ Acqua Acetosa per preparare la manifestazione” sovviene il tecnico giallorosso. “Quando entravamo in acqua per le amichevoli contro altre Nazionali eravamo appesantiti poi ricordo le ‘mani addosso’ degli avversari. Era terribile. Era come se fossimo sempre in battaglia in modo che, quando ci sarebbe stato il Mondiale e quindi lo scontro vero, noi lo avremmo vissuto come una liberazione” ricorda il tecnico giallorosso. “Capimmo comunque che aveva un’altra marcia: Rudic era davvero innovativo. Quando trovammo la quadra tra noi ed allenatore, fu la vera svolta ” aggiunge Campagna.

“Sono stato anche avversario in vasca di Rudic, agli Europei di Spalato nel 1981. Io ero ventenne mentre per lui, che era già uno dei più famosi nel mondo della pallanuoto, si trattava dell’ultimo torneo internazionale. Io amavo la competizione e confrontarmi sia fisicamente che nel gioco con giocatori e Nazionali che non conoscevo. Per me era tutto nuovo, anche se non ricordo di preciso quanto finì quel match” Andrea Pisano, infatti, era stato lanciato in Nazionale da Gianni Lonzi, mentre giocava in B (attuale A2) con la calotta della Rari Nantes Savona e senza aver ancora esordito nella massima categoria.

Poi gli anni’80, quelli del cambiamento. Con una pallanuoto che non proponeva più soltanto campioni ma vere e proprie scuole sportive:” Quelle tra Savona e Ortigia sono sempre state partite avvincenti, anche perché si sfidavano savonesi e siracusani. Si affrontavano le scuole di Mistrangelo e di Parodi, con gruppi che si erano formati dalle giovanili” racconta Campagna.

Andrea e Sandro sono rimasti ottimi amici e quando si incontrano è come se si fossero visti il giorno precedente, come racconta il CT:” Quando trascorri insieme il periodo più spensierato e bello della tua vita, tra i 20 e i 30 anni, facendo ciò che più ami e raggiungendo il vertice , si creano ricordi che rimangono nel cuore” L’occasione per rivedersi è stata è l’amichevole Italia-Croazia che si terrà questa sera alla ‘Cascione’ di Imperia, con fischio d’inizio alle 19:30.

Non fu tutto rose e fiori. Dopo il Mondiale australiano , Rudic decise di ‘tagliare’ Andrea Pisano dal Settebello che poi vincerà l’Olimpiade a Barcellona nel 1992:” Ancora adesso è un grande rammarico perché sentivo mia quella Nazionale. Nel 1988 a Seul uscimmo contro la fortissima Yugoslavia, allenata proprio da Rudic. Ricordo che nel villaggio olimpico incontrammo il loro capitano che baciando la medaglia d’oro appena vinta disse “ Ci ha ammazzato ma adesso abbiamo questa”. “ Poco tempo dopo Perth appesi la calottina al chiodo e rincontrai il Mister ad un corso federale per i tecnici. Lui mi venne incontro entusiasta“ Andrea, giocatore mio!”, io ancora ferito dall’esclusione risposi piccato “Ora saremo avversari in panchina”. Stupito mi disse “Come avversari? Noi ora siamo colleghi” mostrandomi la sua generosità e accogliendomi nella famiglia degli allenatori.”