Pallavolo: bella vittoria esterna della OF Vasco Lanfranchi Diano sul terreno della Nlp Sanremo

Nella seconda giornata del campionato di pallavolo di Serie C femminile la OF Vasco Lanfranchi Diano Marina va a vincere a Sanremo in casa della Controcorrente Nlp Sanremo per 3-1 (25-11; 23-25; 25-16; 25-23).

Il tabellino della partita vede: Klippl 26 punti; Muscatiello 10; Re 9; Di Muro 9; Vianello 8; Boni 1; Piccione 1; Fabbri; Patierno; non entrate Pinna, Piana e Mignone. Dopo un primo set molto agevole, sul 15-11 del secondo le dianesi si sono complicate la vita perdendo un po' il filo della partita, complice una serie di difese veramente spettacolari delle giovanissime matuziane. Altra occasione per chiudere il set per le rossoblù è arrivata sul 23-21 ma le padrone di casa hanno saputo difendere e contrattaccare efficacemente per poi vincere il parziale con 3 battute vincenti consecutive.

Il terzo set è di nuovo filato via piuttosto liscio grazie ad un break dal 11-10 al 21-12. Inaspettato invece il calo nel quarto parziale quando Vianello e compagne, sempre dietro fin da inizio set si sono trovate sotto fino al 16-11, riuscendo a rimontare sino al 17 pari e poi da 20-22 al 25-23 finale.

Le dianesi sono state più potenti in attacco delle matuziane che invece si sono rivelate molto efficaci in battuta ed hanno tenuto in piedi la partita grazie a tantissime difese anche spettacolari. Da segnalare il solito strapotere in attacco della Klippl con 26 attacchi vincenti (in pratica un set da sola), ma anche l'ottima prestazione del giovane centrale Muscatiello in particolare nel fondamentale del muro dove ha messo a segno ben 5 dei 10 punti complessivi.

Con questa vittoria le rossoblù incamerano i tre punti in classifica che permettono di appaiare l'Albenga, uscita sconfitta dalla trasferta a Finale, in attesa dell'incontro casalingo di sabato prossimo proprio contro le ingaune.