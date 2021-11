Motociclismo: la crossista di Arma di Taggia Marta De Giovanni esordisce nel campionato mondiale ‘Mx Women’

E’ il punto di arrivo di una brillante stagione agonistica, ma potrebbe essere l’alba di una nuova intrigante avventura. La crossista Marta De Giovanni sabato scorso ha fatto segnare il suo esordio nel campionato mondiale femminile di motocross sulla prestigiosa ed impegnativa pista di Arco di Trento, da sempre terra di conquista per i vari Cairoli, Herlings e Fontanesi.

La rider nostrana, sostenuta dal suo coach Salvatore Barbagallo e dall’inesauribile papà Alessio, ha rotto il ghiaccio tra le grandi del cross in rosa, conseguendo in gara 1 il 32° posto, in una manche vinta dalla tedesca Papenmeier, e, in gara 2, il 30° posto, risultato che ha portato in dote la 32° piazza assoluta nella classifica generale di giornata dominata dalla neozelandese Duncan.

Alla guida del suo 'Gas Gas 125', opposta alle big della specialità in maggioranza con motori 250 a quattro tempi (42 iscritte, 37 partenti), Marta ha sfidato fior di avversarie ed i lunghi salti della pista trentina, ottenendo una grande iniezione di fiducia per la prossima stagione. Il campionato italiano della specialità che l’ha vista protagonista nella graduatoria dei due tempi, potrebbe quindi essere affiancata da qualche prestigiosa partecipazione a livello iridato.

La De Giovanni, tesserata per il Moto Club Fuoringiro di Savona, unica atleta ligure presente in due manche del massimo campionato nel 2021, sta infatti minuziosamente programmando il 2022 unitamente al suo team ed al pool di sponsor che da sempre la sostiene.

Visto il confortante esordio all’ombra delle montagne trentine la parola 'Mondiale' non è più un tabù ed il programma stagionale potrebbe quindi comprendere più di una data del Women’s MotoCross World Championship. Ora, qualche giorno di riposo, e poi la crossista nostrana riprenderà innanzitutto a sudare in palestra, il nuovo anno con tutte le sue sfide è ormai alle porte.