Campionato di calcio a 5 serie C: buona la prima per l'Airole FC, vittoria casalinga sul Caramagna

Parte con una vittoria la stagione 2021-22 dell’Airole FC, nel girone A della Liguria del campionato di serie C di calcio a 5. Sul campo di casa, al ‘Comunale’ di Camporosso, i biancoverdi della Val Roya hanno superato venerdì sera per 6-4 la Parrocchia di Caramagna al termine di una partita in cui la giovane squadra ospite, new entry di questa edizione del campionato, ha creato non pochi grattacapi ai padroni di casa.

Airole in vantaggio ad inizio partita con Cristian Crucitti pronto ad approfittare di un rimpallo favorevole che veniva pareggiato poco dopo da una sfortunata autorete di Mario Rositano su calcio d’angolo. Il nuovo vantaggio locale arrivava così grazie ad un gran gol di Mirko Trinchero da posizione defilata a cui faceva però seguito la seconda rete ospite grazie ad una punizione che filtrava nella barriera. Il primo ‘break’ della serata era quindi propiziato da Filippo Caramello Canzone e Vincenzo Gullace che, con due perle di potenza e precisione, portavano il risultato sul 4-2 a favore dell’Airole prima che il Caramagna, dopo aver anche fallito un tiro libero, siglasse la terza rete allo scadere del primo tempo.

Caramagna che trovava nuovamente il pareggio ad inizio secondo tempo grazie ad un tap-in dopo un tiro sulla traversa. A risolvere definitivamente la situazione per i padroni di casa pensava quindi capitan Davide Trama con una doppietta che fissava il risultato sul 6-4 finale al termine di una partita che vedeva i giovani ospiti ancora insidiosi con alcuni tiri da fuori area.

Una vittoria che ha dato quindi morale all’ambiente biancoverde reduce dalla pesante sconfitta in casa del Taggia in Coppa Italia. E proprio il campo sportivo di Castellaro sarà venerdì prossimo teatro della seconda giornata di campionato per l’Airole contro il team giallorosso che, dopo la vittoria all’esordio per 4-1 in casa dell’Imperia, appare una delle squadre più in forma di questo inizio stagione.