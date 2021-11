Sanremo: in ritardo i lavori per la ricostruzione della strada in valle Armea, Donzella “Preventivo da 300 mila euro, ci stiamo attivando per reperire i fondi” (Video)

Da oltre 20 mesi valle Armea fa i conti con i danni patiti dalla strada che attraversa la zona industriale a seguito di una delle molte ondate di piena del torrente in occasione di ingenti precipitazioni.

La questione è stata portata anche all’attenzione del consiglio comunale con l’interpellanza del consigliere Luca Lombardi per chiedere all’amministrazione lo stato della programmazione lavori.

A rispondere è stato l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella: “Questa amministrazione ha a cuore la realizzazione dell’importante intervento in uno dei punti cruciali come zona industriale e dove trovano spazio le economie della nostra città. Un sito dove transitano anche mezzi pesanti e l’intervento eseguito nell’immediatezza ha visto una spesa di 40 mila euro per garantire il transito. Sono evidenti le ragioni per cui purtroppo non si è ancora fatto l’intervento: il costo. Secondo un preventivo di un tecnico esterno è di circa 300 mila euro. È evidente che, in una situazione di contrazione delle risorse, non sono facili da reperire. Abbiamo inserito i lavori nella programmazione di Regione Liguria per la richiesta di un contributo e, in ogni caso, vedremo di trovare le risorse per portare a termine il lavoro”.