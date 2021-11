San Bartolomeo al Mare: duro attacco dell'opposizione al Sindaco dopo le dichiarazioni sui dipendenti comunali

“Prendiamo decisamente le distanze dalle dichiarazioni del Sindaco Valerio Urso, su uno ‘scientifico’ assenteismo da parte dei dipendenti comunali. Esprimiamo nel contempo la massima solidarietà verso lo staff del Comune, di cui conosciamo i meriti, le competenze e l'impegno quotidiano. Sono gravi affermazioni che riteniamo essere lo specchio di una difficile situazione lavorativa all'interno dell'amministrazione, più dal punto di vista umano che professionale”.

Interviene duramente in questo modo Laura Arimondo, capogruppo di opposizione a San Bartolomeo al Mare (Insieme si può), dopo le dichiarazioni del primo cittadino (QUI).

“Uno ‘scarica barile’ di infimo livello – prosegue Laura Arimondo - per cercare di addossare inefficienze strutturali sui singoli lavoratori. Quando abbiamo discusso come opposizione in merito alle dichiarazioni Sindaco, qualcuno ha ricordato che la storia è ricca di esempi di ‘generali’ che incolpano i soldati del cattivo andamento della guerra. Come cittadini, noi la storia la ricordiamo bene”.

“Siamo solidali con il personale comunale – termina la Arimondo - che non merita questi attacchi infamanti che andranno sicuramente motivati in altre sedi”.