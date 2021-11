Vallecrosia: giovedì sera alla sala polivalente il 'Laboratorio di autostima' con 'Noi4You'

Come tutti i primi giovedì del mese le nostre Psicologhe affrontano un tema particolare per il ‘Laboratorio di autostima’ dell’associazione ‘Noi4you’.

Se pensavate che l’amore fosse appannaggio del cuore, scoprirete durante questo nuovo ciclo di incontri sul neuro-amore che tutto l’amore è deputato ad una parte del cervello. Sarà un viaggio nella nostra mente per comprendere meglio le ragioni che ci spingono a scegliere e a mantenere quel determinato legame.

L’appuntamento per parlare d’amore con la psicologa e psicoterapeuta Patrizia Sciolla è per giovedì prossimo alle 21, alla Sala Polivalente del Comune di Vallecrosia in via Cristoforo Colombo 306 (dietro il solettone). Come da decreto si dovrà essere muniti di Green Pass.