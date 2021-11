Imperia: nonostante il maltempo buon successo di partecipanti alla 'prima' di 'Natura e Benessere' (Foto)

Nonostante il maltempo viene archiviato come un buon successo di partecipazione l’appuntamento che si è svolto nel weekend a Imperia con ‘Natura e Benessere’, con un risultato superiore alle più rosee aspettative.

Una grande mostra, tre conferenza particolarmente seguite ed apprezzate oltre alla collaborazione fornita all'organizzazione hanno messo in rilievo la bravura e capacità organizzativa. “Voglio rivolgere un particolare ringraziamento – ha detto Tonino Di Domenico, presidente Amici della Natura - a tutti i soci collaboratori che si sono impegnati per 4 giorni con dedizione e spirito di appartenenza. Dobbiamo anche essere grati alla Presidente, Luciangela Aimo, che ci permesso di essere compartecipi in un evento estremamente complesso e di grande rilievo culturale”.

Grande soddisfazione anche da parte del Comitato San Maurizio per la riuscita della prima edizione con realtà che per la prima volta sono approdate ad Imperia nella cordata di espositori molto selezionati: “Dal chinotto di Savona alle farine biologiche, dlla tessitura dell'alpaca alla lavorazione artigianale della zucca. E’ stata la scoperta di un mondo sostenibile e rispettoso dell’ambiente – evidenzia Luciangela Aimo - per cui ringraziamo in particolare il Comune di Imperia con gli Assessori all’ambiente Laura Gandolfo e alle Attività produttive Gianmarco Oneglio per avere patrocinato e sostenuto l’evento con attiva partecipazione. Ringraziamo i tecnici e i collaboratori che hanno supportato validamente la tre giorni e specialmente l’ingegner Stefano Semeria per gli allestimenti e Alida Civile per le presentazioni. Ovviamente pensando all’edizione 2022 speriamo in un pizzico di fortuna in più per il meteo”.