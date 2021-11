Maltempo: sulla nostra provincia smetterà di piovere nel pomeriggio, per ora picco ad Apricale con 73 mm

Anche se è da considerare positivamente, la buona notizia di oggi in relazione al maltempo che sta colpendo la nostra provincia e l’intera regione, riguarda il fatto che si tratta di pioggia continua ma non eccessiva e che, quindi, non sta comportando almeno per ora gravi problemi.

Le quantità d’acqua cadute fino sono abbastanza importanti in alcuni luoghi della provincia, ma vengono spalmate in diverse ore, a partire dalla notte appena trascorsa. Al momento la località che fa registrare il maggior numero di millimetri di pioggia è Apricale con 73, seguita da Borgomaro con 67, Ceriana con 61 e Pigna con 60. A seguire troviamo Seborga e Bajardo con 55, Airole e Dolceacqua con 53, Verdeggia 52, Pigna 48, Triora e Castelvittorio 47, Montalto-Carpasio e Pornassio 45, Pieve di Teco 43. Sul litorale ne è scesa di meno con Ventimiglia a 33, Sanremo 30, Cipressa 23, Imperia e Diano Marina 20.

I livelli di rii e torrenti si sono lievemente innalzati ma, per ora non destano nessuna preoccupazione. Il maltempo, secondo i modelli matematici in possesso dei previsori Arpal dovrebbe rimanere sulla nostra provincia fino alle 15 circa di oggi, con intensità fino a moderata e con cumulate significative ma localizzate. Sono rinforzati i venti, settentrionali con locali raffiche fino a 60/70 km/h sui rilievi.

Arpal ha confermato, sui bacini piccoli e medi, l’allerta meteo gialla per temporali fino alle 16 sul centro della regione e fino alle 19 sul levante (zone C-E). Attenzione alla linea di convergenza sul Golfo di Genova, con possibili rovesci o temporali anche di forte intensità e in estensione verso la costa, probabili anche in occasione del transito del fronte freddo nel pomeriggio. Permane il contrasto di venti, da nord sul centro ponente, sudorientali sul levante, dove avremo mare fino a molto mosso. Domani sarà mareggiata su tutta la costa, mentre mercoledì avremo un nuovo passaggio perturbato, che verrà valutato domani. Sotto le previsioni nel dettaglio.

OGGI: il transito di una perturbazione atlantica apporta piogge diffuse con intensità fino a moderate su BCE e cumulate areali significative su ABDE, elevate su C; una linea di convergenza sul Golfo di Genova favorisce lo sviluppo di rovesci o temporali, anche di forte intensità, in estensione verso la costa; possibili fenomeni convettivi anche in occasione del transito del fronte freddo nel pomeriggio. Venti settentrionali di burrasca su AB e rilievi di D, forti su E, forti sudorientali su C. Mare fino a molto mosso su C e parte occidentale di A.

DOMANI: dal mattino venti forti da sudovest sulla costa di A, localmente di burrasca sui capi esposti; venti localmente forti in serata su rilievi di B, C ed E. Moto ondoso in rapido aumento nella notte fino a mare agitato con mareggiate per onda lunga di libeccio (periodo 8-8.5 s) già dalla mattinata su C e parte occidentale di A, in estensione al pomeriggio alla parte orientale di B; moto ondoso in calo in serata.

MERCOLEDI’: una nuova perturbazione determina fin dalla notte piogge diffuse sull'intera regione, più persistenti sul Centro-Levante, dove sono attese cumulate areali significative e sono possibili fenomeni temporaleschi (con bassa probabilità di fenomeni forti). Venti meridionali fino a localmente forti su C. Nella notte mare ancora localmente agitato per onda da sudovest su C in calo a molto mosso già dal mattino.