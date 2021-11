Sanremo: roulette in sciopero al Casinò, il Sindaco "Decisione corretta del Cda, spero si trovi subito un accordo"

“La chiusura della roulette francese nei soli giorni infrasettimanali e nei soli periodi di più bassa affluenza durante l'anno mi sembra una decisione razionale guardando all'ottimizzazione delle risorse, ed è peraltro una strategia già adottata in molte altre Case da Gioco, in Italia e non”.

Sono le parole del Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, al quale abbiamo chiesto un commento alla situazione che si è venuta a creare al Casinò di Sanremo, dopo la proclamazione dello sciopero di sabato sera e dopo la decisione del Cda dell’azzardo matuziano di chiedere le sale del gioco ‘lavorato’ nei pomeriggi tra il lunedì e il giovedì dei periodi di scarso lavoro e presenze turistiche.

“Quanto alla decisione dei sindacati di arrivare per questo addirittura ad uno sciopero – prosegue Biancheri - dico che ognuno fa legittimamente la propria parte per il proprio ruolo, assumendosene le responsabilità, ma mi auguro che tale decisione possa rientrare perché oltre a far danno al Casinò, si dà un'immagine negativa all'esterno”.

Il primo cittadino matuziano, che aveva presieduto nei giorni scorsi la riunione tra i sindacati e il Cda, ha terminato auspicando in una rapida soluzione, evidenziando che, secondo lui, si tratta di una prova per la casa da gioco: “Credo si possa guardare a questo indirizzo del Cda come a un test sul quale tornare ad confrontarci più avanti – termina il Sindaco - valutandone assieme eventuali correttivi, senza contrapposizioni preventive, ricominciando da subito a remare convintamente tutti dalla stessa parte, partendo dal presupposto che tutti, proprietà, Cda e sindacati, abbiamo a cuore la Casa da Gioco, la sua salvaguardia e il suo sviluppo nel tempo”.