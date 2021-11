Sanremo: mercoledì 10 novembre l'inaugurazione della nuova residenza per anziani 'Over'

E’ fissata per mercoledì 10 novembre la cerimonia di inaugurazione della nuova residenza per anziani ‘Over’, in via Anselmi al posto del vecchio tribunale, dove si sta lavorando da molto tempo per la sua realizzazione.

La presentazione, che è l’ultima della serie oltre alle già note e a ‘Emera’ in Giovanni Borea, vedrà il taglio del nastro alla presenza delle massime autorità alle 17, seguito da uno show cooking e una serie di visite all’interno della struttura.

‘Over’ è a due passi dal mare, nel cuore della città, con splendida vista sul mare e adiacenti ai rinomati Giardini Nobel. Le residenze rispondono alle necessità e abitudini di una generazione Senior per offrire il migliore stile di vita possibile. Si tratta di appartamenti mono e bilocali nuovissimi, arredati con sobrietà e dispositivi tecnologici moderni che attivano procedure di soccorso tempestive. Ogni abitazione dispone di una zona living e di cucina, che consentono un soggiorno indipendente all’insegna della tranquillità e socialità.

Oltre agli appartamenti, una parte della struttura è adibita a comunità. Una forma innovativa di residenzialità pensata per anziani che hanno bisogni sociali oltre che socio-assistenziali. Una nuova opzione residenziale meno “totalizzante e protettiva”, maggiormente orientata a salvaguardare le autonomie, la libertà di decisione ed autodeterminazione dell’ospite. Si inserisce come possibile soluzione fra il domicilio e la RSA. Proprio per garantire la massima attenzione e assistenza agli ospiti, e la tutela delle loro relazioni, Casa Over è di dimensioni contenute. Accoglie infatti un numero massimo di ospiti proprio per raggiungere un buon equilibrio per la massima qualità di vita dell’ospite.

Sono 73 appartamenti tra mono e bilocali, tutti dotati di cucina indipendente, servizi privati, domotica, tecnologia semplice, e strumenti per il monitoraggio della salute dell’ospite. Grazie a un sistema di domotica, che invia segnali in caso di emergenza, è garantita assistenza 7 giorni su 7. A disposizione degli ospiti: personale medico, infermieristico e assistenziale. All’interno delle Residenze Over sono presenti 85 posti letto negli appartamenti e 10 posti letto in comunità.

Le Residenze Over offrono supporto e assistenza personalizzati 24/7, grazie al servizio ‘Over Tutto Bene 24’, il servizio attivo 24/7 che grazie al bracciale, monitora i parametri vitali e assiste e connette i Senior con chi si prende cura di loro, per permettere a tutti di sentirsi indipendenti, sereni e protetti. Un team di professionisti specializzati sarà sempre a disposizione degli ospiti. Inoltre, ogni ospite ha la possibilità di avere con sé il proprio animale domestico.

Presso ‘Over’ gli ospiti saranno sempre assistiti in caso di necessità attraverso un’assistenza medica ed infermieristica specializzata, fisioterapia e prestazioni socio sanitarie.