Imperia: delegazione della Nazionale italiana di pallanuoto ricevuta dal sindaco Claudio Scajola

Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha ricevuto questa mattina a Palazzo Civico una delegazione della Nazionale italiana di Pallanuoto maschile, impegnata domani sera alla piscina “F.Cascione” nella sfida contro la Croazia. Presenti all'incontro anche l'assessore allo Sport, Simone Vassallo, e la presidente della Rari Nantes Imperia, Francesca Leone.

Il primo cittadino ha omaggiato lo staff del Settebello con il gagliardetto della Città di Imperia e con una targa in cui campeggia l'immagine stilizzata della facciata di Palazzo Civico insieme al Tricolore italiano.

“Siamo davvero orgogliosi di tornare ad accogliervi a Imperia e di poter ospitare l'importante incontro con la Croazia”, ha detto il sindaco Scajola. “Abbiamo investito risorse importanti sulla piscina in questi anni perché vogliamo mettere a disposizione dei nostri giovani un impianto di livello e, al contempo, puntiamo ad ospitare con costanza appuntamenti sportivi di grande richiamo. Mi auguro che Imperia possa essere considerata da voi come una seconda casa, per noi è già così e lo dimostreremo con grande supporto domani”.