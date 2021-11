Imperia: ciminiere alle Ferriera e intervento del Consigliere Ramella, un lettore "Sono una schifezza"

Un nostro lettore interviene, in relazione alle dichiarazioni del segretario dell’Ordine degli Architetti sulle ciminiere alle Ferriere di Imperia:

“E’ davvero singolare che il consigliera chieda al proprio Ordine di intervenire per il mantenimento di quella porcheria di ciminiera. Ma per quale motivo? Perché mantenere un obelisco simbolo dell’immobilismo, di un’economia ormai spenta. Un’opera senza arte né parte. Se davvero tiene a conservare questa schifezza perché non fa direttamente la proposta di intervento come Ordine anziché chiedere a lui di farlo”.