Studio del Cima sulle variazioni climatiche: siccità a Ponente e piogge violente a Levante

Ponente sempre più siccitoso, piogge violente a Levante della nostra regione, temperature destinate ad aumentare più nell’entroterra che sulla costa.

È questo il poco rassicurante quadro che emerge da una ricerca della Fondazione Cima (Centro internazionale monitoraggio ambientale), Università di Genova e Arpal commissionata dalla Regione Liguria e recepita in una delibera di giunta regionale relativa alla strategia di adattamento ai cambiamenti climatici.

“La Liguria -spiega Luca Ferraris presidente di Cima - a causa della conformazione orografica, è destinata, da qui ai prossimi cinquant’anni, a subire un cambiamento climatico secondo lo schema individuato. Ventimiglia e l’Imperiese lotteranno con la siccità crescente, mentre La Spezia con piogge violente e più frequenti. Naturalmente si tratta di una tendenza, non è detto che sul Ponente non ci saranno più temporali organizzati o il rischio di bombe d’acqua e che, viceversa, il Levante dovrà dire addio al caldo”.

La ricerca si basa sullo studio dei dati a disposizione, dal 1979 al 2008, mentre le simulazioni riguardano il periodo dal 2038 al 2068.

“Quello che emerge -sottolinea Ferraris - è, appunto, un aumento delle temperature soprattutto nell’entroterra in particolare, durante l’inverno. Saranno più rare, dunque, anche le nevicate”. Quindi, come conseguenza potrebbero diventare un ricordo le sciate nella stazione invernale di Monesi se non si provvederà con l’innevamento artificiale.

Secondo le simulazioni, le temperature aumenteranno di più in inverno che in estate, mentre durante la stagione estiva, le precipitazioni piovose saranno sempre più scarse, soprattutto a Ponente.

Le piogge estive diminuiranno Ponente, le giornate con precipitazioni di pioggia giornaliera entro i 20 millimetri aumenteranno, invece, a Levante, mentre sembrano destinate a diminuire a Ponente con aumento di siccità consecutivi sulla costa ovest.