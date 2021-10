Target con Ilaria Salerno |

Target: Gang del Panino, ingredienti genuini e prodotti toscani di qualità

Il signor Riccardo e la signora Rosalia vi aspettano a Vallecrosia in Via Colonello Aprosio, 210.

Rosalia, Riccardo e Ilaria

Gang del Panino nasce circa due anni fa quando i titolari, dopo anni di esperienza nel settore della ristorazione, decisero di trasferirsi in Liguria per aprire una paninoteca con prodotti toscani e nazionali di qualità. Il progetto nasce soprattutto dalla passione per i panini sani e genuini e dalla volontà di trasmetterla ad altre persone. I prodotti tra cui scegliere sono acquistati direttamente da produttori toscani e sono di diverso tipo: il prosciutto toscano con il pepe, la finocchiona I.G.P., il salame toscano, la pancetta, la salsiccia toscana, la porchetta, il lardo alle erbe e tanti altri. I prodotti sono prettamente toscani e vengono consegnati settimanalmente, con appositi camion frigo, direttamente dai produttori. L’obiettivo dei titolari è quello di fare gustare agli abitanti e ai turisti delle terre Liguri quello che per loro è ormai una costituzione da diversi decenni: “La famosa merenda di una volta”. I clienti possono decidere di gustare le specialità toscane accompagnandole con calici dei migliori vini Toscani e Liguri tra cui: il chianti, il vermentino, il rossese, il rosato di Bolgheri e il San Giovese toscano. Inoltre, chi non ama il vino potrà scegliere tra un’ampia selezione di birre artigianali provenienti da un antico birrificio Piemontese. Genuine e senza conservanti anche le salse per i panini, del tutto naturali e senza sale. Il pane utilizzato dai titolari di gang del panino viene lavorato tutti i giorni da un ottimo panificatore che garantisce bontà e freschezza. Il target di clientela con il passare dei mesi si è amplificato sempre di più, tante persone vengono addirittura da Nizza, Antibes e da Cagnes-sur-Mer per concedersi un vero e proprio “tuffo” in Toscana.

Ilaria Salerno

