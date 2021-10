Pallacanestro: all'avvio del campionato regionale U18, vittoria del Biesse Ceramiche ArmaTaggia contro il Bordy Autodemolizioni Fortunato

Con il ripristino di una vita tornata ‘quasi’ alla normalità post covid, finalmente riprendono anche i campionati regionali delle varie discipline sportive ed in un momento così magico per lo sport italiano, ogni atleta cercherà di dare il meglio di sé.

Il volley femminile territoriale Under 18 è cominciato venerdì sera a Taggia presso la palestra Comunale Ruffini con l’incontro tra il Biesse Ceramiche ArmaTaggia, padrone di casa, e il Bordy Autodemolizioni Fortunato, con palestra e pubblico controllati sempre dal vigile staff e dal presidente Brunacci.

Dopo un avvio contratto, le padrone di casa prendono il volo e si portano nettamente in vantaggio, concludendo il primo set in 15 minuti con il risultato di 25 a 16.

Stesso copione nel secondo set, nuovamente dominato dalle ragazze di coach Ferrari con il parziale di 25 a 11.

Il terzo set appare più combattuto e le bordigotte lottano bene sino al termine della gara che però vede nuovamente le Armesi siglare il risultato finale per 25 a 18. Quindi dopo una bella partita il Biesse Ceramiche ArmaTaggia vince la prima di campionato con un netto 3 a 0.

In attesa dell’inizio degli altri campionati - dove il Volley team ArmaTaggia, in collaborazione con la Scuola di pallavolo Mazzucchelli, è presente in campo femminile con la squadra di 1° divisione guidate dal coach Luca Ferrari e Lorenzo Gallina e le squadre di 2° divisione e Under 16 guidate dal coach Rudy Squillace, coadiuvato da Giorgio Lanteri e Valentino Ricci - continuano gli allenamenti con i ragazzi e ragazze delle annate dal 2008 al 2016 sotto la guida tecnica del coach Prof.ssa Fabrizia Fontanesi con l'aiuto di Marzia Patricelli.