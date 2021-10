Imperia: neroazzurri belli e convincenti battono il Bra 2-0. Gol da centrocampo di Petti e raddoppio dello scatenato Cassata

IMPERIA - BRA 2-0

Marcatori: 6' Petti, 84' Cassata

IMPERIA (4-3-3) - Caruso; Petti, Castaldo (25' Mara), Petti, Carletti; Giglio cap., Montanari, Coppola; Foti (66' Kacellari), Cappelluzzo (92' Minasso), Cassata. All.: Ascoli

BRA - Guerci; Balzo, Tos, Sia (59' Cervellera), Greco (59' Tuzza) , Alfiero, Todisco, Capellupo, Cinquemani, Masawoud (59' Marchisone), Daqoune. All: Floris

Ammoniti: Cassata e Foti (I)

Recupero: nel primo tempo 2' e 3' nel secondo

Una vittoria bella e convincente per 2-0 sul quotato Bra, rilancia l'Imperia che sale a 11 punti attestandosi a metà classifica. L’ Imperia vuole saldare i conti con la fortuna, dopo essere arrivata in doppia cifra di infortuni a nemmeno un terzo di stagione. A dare una mano, questa volta, è inaspettatamente la pioggia che, caduta lieve in mattinata ha reso viscido il manto erboso del ‘Ciccione’. Dopo sei minuti, il difensore Petti rilancia dalla sua metà campo cercando Cappelluzzo senza troppe pretese. La sfera rimbalzando sul terreno prende velocità e scavalca Guerci, scivolato terra.

I neroazzurri si ritrovano subito in vantaggio, senza averlo cercato più di tanto, ma è encomiabile lo spirito col quale affrontano il primo tempo. I portieri sono piuttosto inoperosi e soprattutto l’Imperia è brava a tenere lontano dalla propria area gli avversari. E’ preziosissima la prestazione di Montanari che fa da raccordo tra la due fasi; Cappelluzzo fa a sportellate favorendo gli inserimenti dei trequartisti. Tra gli osservati speciali dalla tribuna dove era presente un attaccante storico per l'Imperia come Pietro Daddi.

Quando il match appare in controllo per gli imperiesi, la sfortuna torna a bussare alla porta. Castaldo si accascia a terra vittima di un problema muscolare alla coscia e così, al minuto 25, subentra Mara. La solfa comunque non cambia: il bomber Alfiero viene disinnescato e , in contemporanea con le notizie che giungono da Novara, abbandona anche il trono da capocannoniere.

Sul finire di tempo, tra l’altro, un’incornata di Cappelluzzo da corner di Coppola viene respinta nell’area piccola da Masawoud. Nella ripresa l’Imperia, dopo il tentativo dalla distanza di Montanari e un contatto molto dubbio nell’area braidese su Coppola, alza le barricate e lascia un indemoniato Cassata a battagliare contro gli avversari.

Il classe 2002, sempre più titolare nello scacchiere di Ascoli, sfodera una prestazione enorme suggellata dall’ eurogol al minuto 84. L’attaccante si fa 60 metri palla al piede in campo aperta, salta l’avversario rientrando sul destro e batte Guerci per il raddoppio.

La partita vive così un sussulto. Sull’azione successiva, Alfiero centra il palo e, sulla ripartenza, un bel tiro di Coppola viene respinto sulla linea. Ancora una parata su Cassata è l'ultimo sussulto di un match intenso che si chiude col successo neroazzurro.