Imperia: arriva il Bra del capocannoniere Alfiero. Scelte obbligate sulla mediana e davanti rientra Cappelluzzo. Intanto altri applausi per la Juniores

L’Imperia ospita il Bra nella nona giornata del campionato di Serie D, girone A. Il fischio d’inizio è fissato per oggi pomeriggio, 31 ottobre, alle ore 14:30 presso lo stadio ‘Nino Ciccione’.

Con lo spostamento delle lancette per l’ora solare , cambia anche l’ inizio delle partite che, da qua al 20 marzo 2022, sarà fissato alle ore 14:30 salvo variazioni.

I neroazzurri devono trovare i tre punti per uscire dalla zona playout, proprio in casa dove hanno raccolto le due vittorie stagionali contro Lavagnese e Varese. Tolti gli indisponibili Demontis e Di Lauri, Mister Nicola Ascoli ha convocato l’intero gruppo, compresi Canovi e Castaldo usciti malconci dalla sfida di Tortona. In particolare il difensore, dopo l’ infortunio alla testa, era dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso.

Difficilmente Ascoli rischierà i due giocatori e così, davanti a Caruso, cambieranno ancora gli interpreti: Fazio e Carletti ai lati, Mara e Petti al centro. Se le scelte sulla mediana sembrano quasi obbligate con l’abbassamento di Coppola accanto a Giglio e Montanari, l’attacco vedrà il rientro di Cappelluzzo. Il centravanti è il grande ex di questa partita dopo aver collezionato 5 reti in 14 presenze nella scorsa stagione, con la maglia braidese.

Dubbio sulla trequarti con Foti, Kacellari e Fatnassi che si giocano una maglia titolare.

Di fronte il Bra che vive un momento difficile con 3 sconfitte nelle ultime quattro partite. I piemontesi comunque tallonano la zona playoff grazie ai 13 punti che inizialmente li avevano proiettati anche in cima alla graduatoria. Il pericolo principale è rappresentato dal bomber Vincenzo Alfiero, autore di 8 gol e capocannoniere del girone. Sarà squalificato Francesco Bongiovanni, forte centrocampista classe 2001 già autore di due reti.

In difesa, il tecnico Floris proverà il recupero dell’esperto Quitadamo che forma la linea con Cristian Tos, quest’ultimo allenato da Mister Ascoli nell’esperienza all’Argentina.

Ieri pomeriggio intanto la Juniores è stata protagonista di un’altra ottima prova sul campo del Ligorna. Dopo la vittoria interna sul Casale, i ragazzi di Mister Sandri sembrano aver preso ritmo ed hanno raccolto un altro punto su un terreno molto difficile. Il Ligorna infatti era terzo in classifica, prima di questo turno, e le reti di Cosentino e Comiotto hanno fissato il punteggio sul 2-2 finale. Nel prossimo week-end i giovani neroazzurri ospiteranno il fortissimo Sestri Levante che ha vinto tutte le partite fin qua disputate.