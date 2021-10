Calcio: in Serie D, l'Imperia batte il Bra 2 a 0 grazie ai gol di Petti e Cassata

Imperia a caccia di punti nella nona giornata del girone A di Serie D. Gli uomini di Nicola Ascoli ospitano un Bra che naviga nella parte alta della classifica, ma riescono comunque a ottenere i tre punti grazie ai gol di Petti e di un ispiratissimo Cassata. Al Ciccione finisce 2 a 0.

Le formazioni:

Imperia: Caruso, Fazio, Castaldo (25' Mara), Petti, Carletti, Montanari, Giglio, Coppola, Foti (66' Kacellari), Cassata, Cappelluzzo (93' Minasso). A disposizione: Bova, Gabriele, Comiotto, Mara, Kacellari, De Simone, Fatnassi, Bacherotti, Minasso. Allenatore: Ascoli.

Bra: Guerci, Balzo, Tos, Sia (59' Cervillera), Greco (59' Tuzza), Alfiero, Todisco, Capellupo, Cinquemani (88' Squillacioti), Masawoud (59' Marchisone), Daqoune. A disposizione: Coria, Anqoud, Tuzza, Quitadamo, Cervillera, Veneziano, Marchisone, Squillacioti, Barbuto. Allenatore: Floris.

Arbitro: Guido Iacopetti

Assistenti: Luigi Ingenito e Marco Alfieri

Il tabellino

Imperia 2 - Bra 0

Ammoniti: 12' Capellupo (B), 47' Foti, 74' Cassata

Marcatori: 6' Petti, 84' Cassata

La cronaca

Primo tempo

1' Partita la gara tra Imperia e Bra

5' Prima occasione della gara. Castaldo la inzucca di testa, palla fuori di poco

6' Gooooool! Imperia in vantaggio. Petti calcia da centrocampo probabilmente con l'intenzione di lanciare, Guerci beffato dal rimbalzo e palla in rete. 1 a 0

12' Ammonito Capellupo per un fallo su Cappelluzzo

18' Imperia pericolosa in contropiede. Montanari riparte e allarga per Giglio che la mette morbida dentro, Cappelluzzo non ci arriva per un niente. Buona Imperia in questo avvio

24' Bra pericolosissimo in area, contatto sospetto poi palla che rimane lì e Castaldo salva tutto mettendo in angolo. Nell'occasione si fa male lo stesso Castaldo

25' Non ce la fa il numero 5, dentro Nicholas Mara al suo posto

36' Dopo qualche minuto di forcing degli ospiti l'Imperia ritorna pericolosa dagli sviluppi di un corner. Palla che arriva al limite a Montanari, il 4 calcia alto sulla porta di Guerci

38' Giglio al volo! Palla fuori non di molto

40' Cavalcata di Cassata in contropiede. Arriva fino in area, ma non riesce a servire al centro Cappelluzzo completamente solo. Dal corner successivo lo stesso 9 pericoloso con un colpo di testa

45' Due minuti di recupero

47' Finisce così il primo tempo. Imperia in vantaggio grazie al gol di Petti

Secondo tempo

1' Al via il secondo tempo senza cambi

2' Ammonito Foti, primo giallo per i padroni di casa

5' Montanari! Tiro da fuori, Guerci in presa

10' Coppola steso a centro area, per Iacopetti non c'è nulla

12' Il Bra riparte in contropiede, grandissima chiusura di Foti in scivolata

14' Triplo cambio per Floris dentro Marchisone, Tuzza e Cervillera, fuori Sia, Greco e Masawoud

16' Cassata si invola ancora in area, prima un difensore e poi Guerci in uscita chiudono

21' Fuori Foti dentro Kacellari, secondo cambio per Ascoli

28' Occasione Bra! Schema su angolo e palla a Marchisone libero di entrare in area e calciare, palla fuori di poco

29' Giallo a Cassata

31' Ancora Bra pericoloso, Mara salva tutto in scivolata

39' Goooooool, gooool, goooool. La chiude Lorenzo Cassata! Parte l'11 indemoniato in contropiede va solo, salta l'ultimo uomo e fredda Guerci. Golazoooo! 2 a 0

41' Palo Bra con Alfiero, vicina al 2 a 1 la squadra ospite

42' Coppola vicino al tris, si salva il Bra

43' Fuori Cinquemani, dentro Squillacioti

45' Tre minuti di recupero

48' Fuori Cappelluzzo, dentro Minasso

49' Finisce così, l'Imperia batte il Bra 2 a 0 grazie ai gol di Petti e Cassata