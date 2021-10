Sanremo: permane lo sciopero dei dipendenti al Casinò, il Cda non cambia idea sulla chiusura dei tavoli al pomeriggio

Il Cda del Casinò di Sanremo rimane fermo sulle proprie posizioni, nonostante lo sciopero proclamato improvvisamente ieri sera dai sindacati confederali, per la chiusura delle sale del gioco ‘lavorato’ nei pomeriggi dal lunedì al giovedì.

La conferma arriva da fonti ben informate all’interno della casa da gioco e non sono previsti incontri tra sindacati e direzione dell’azzardo matuziano. Intanto ieri sera il gala al Roof con circa 100 ospiti e la presentazione di alcuni vini, si è svolta regolarmente. Al termine, tra i partecipanti in molti hanno deciso di scendere alle slot machine, uniche sale aperte regolarmente.

Casinò che, tra l’altro, era ieri animato da un concorso musicale al Teatro dell’Opera che era stato affittato ad una organizzazione che ha ospitato un buon pubblico. In molti, tra gli appassionati del gioco, hanno chiesto il motivo della chiusura dei tavoli da gioco e, una volta venuti a conoscenza dello sciopero, hanno deciso di giocare alle slot e alle roulette elettroniche presenti.

Al momento Cda e proprietà rimangono in attesa e non è chiaro, al momento, se e come si troverà una soluzione. Da parte della proprietà rimane la volontà di riorganizzare il personale a disposizione, per poterlo avere a pieno regime nei fine settimana, per poter servire al meglio la clientela.

Dall’altra parte i sindacati confermano la volontà di andare avanti con lo sciopero a oltranza e, nel corso delle prossime ore, si vedranno per fare il punto della situazione. Sicuramente, rimanendo in piedi la situazione attuale, le sale del gioco ‘lavorato’ rimarranno ancora chiuse, sia oggi che domani giorno di festa per Ognissanti. Un vero peccato, visto che il ponte ha portato in città un discreto numero di turisti, nonostante il maltempo.

Dal canto loro sono intervenuti nelle ultime ore anche i responsabili di ‘TexaPoker’, la società che avrebbe dovuto organizzare il torneo che sarebbe partito in queste ore, proprio al Casinò di Sanremo. “Confermiamo la bontà della scelta della cancellazione del torneo – hanno detto al nostro giornale - poiché è andata proprio come avevamo previsto”.