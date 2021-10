Verso il Festival 2022: cosa bolle in pentola sull’asse Comune - Gruppo Eventi? Da un post social i primi indizi

Può la foto di una gru alimentare i primi indizi sui programmi per il Festival 2022? In epoca social, eccome se può. Ne è un chiaro esempio il botta e risposta su Facebook tra l’assessore a Turismo e Manifestazioni del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi, e il patron del ‘Gruppo Eventi’, Vincenzo Russolillo. L’assessore ha semplicemente pubblicato la foto di un’altissima gru scrivendo “Per la serie: ‘lavori impegnativi’”. Immediata la risposta di Russolillo: “A breve ne serve una uguale!”.



Chiaro che qualcosa stia bollendo in pentola sull’asse Comune - Gruppo Eventi in vista del Festival di Sanremo 2022, quello dell’attesissima ripartenza e del ritorno degli eventi di piazza. Ci sarà il palco di piazza Colombo? Salvo clamorosi ripensamenti pare proprio di sì e, stando alle intenzioni (e alla battuta) di Russolillo, pare anche sarà piuttosto imponente. Il Gruppo Eventi di Vincenzo Russolillo è da anni sinonimo di eventi collaterali al Festival di Sanremo, dalla creazione di ‘Casa Sanremo’ al Palafiori all’allestimento del palco di piazza Colombo che ha portato per la prima volta la kermesse al di fuori dell’Ariston.



Certo è che la voglia di Comune e organizzatori di eventi è tanta dopo un anno di stand-by con il Festival 2021 in sordina senza eventi e con tanto di coprifuoco e zona ‘gialla’.