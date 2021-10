Imperia: a 'Natura & Benessere' rinviato l'appuntamento con Max Laudadio

Causa avverse condizioni meteo, l’appuntamento di oggi, domenica 31 ottobre, con Max Laudadio previsto in piazza Serra è rinviato a data da destinarsi. A comunicarlo è il Comitato San Maurizio organizzatore della manifestazione ‘Natura & Benessere 2021’, evento culturale dedicato alla tutela ambientale e alla difesa del verde nel ponente ligure in corso di svolgimento presso la Tensostruttura del CEA in piazza Serra.