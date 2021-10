Festa di Halloween oggi pomeriggio in Comune per i bambini imperiesi (foto)

A Palazzo civico oggi pomeriggio si è riempito di maschere per l’appuntamento dedicato ai più piccoli per festeggiare Halloween con merenda, laboratori di lettura e musica per famiglie e bambini fino ai 6 anni.

All'iniziativa che si colloca nella cornice di ‘Aspettando il Centenario’ della Città di Imperia che ha aderito da tempo a ‘Nati per Leggere e Nati per la Musica ha partecipato anche il sindaco Claudio Scajola.

"Il convegno di sabato e i laboratori di oggi - commenta l'assessore alla Cultura, Marcella Roggero - riprendono un programma di avvicinamento alla lettura che il Covid aveva interrotto ma a cui non abbiamo mai smesso di credere e lavorare. Aggiungiamo un nuovo progetto che è quello di Nati per la Musica e ne siamo orgogliosi perché la lettura e la musica sono parte fondamentale della crescita dei bambini e aiutano i genitori nel loro, non sempre semplice, ruolo di guida al futuro. Un ringraziamento a tutti coloro i quali hanno permesso la realizzazione di queste due giornate che saranno solo le prime di tanti appuntamenti"."

"È una bellissima iniziativa del Comune e dell'associazione – dice il pediatra Carlo Amoretti - che conferma come Imperia abbia a cuore la centralità del bambino. È dimostrato che mettere al centro della propria azione i bambini, investire su di loro oltre a favorire lo sviluppo stesso dei minori aiuta in termini sociali e alla lunga in termini di vantaggi e risparmi economici. Il fatto che i preceduti dal convegno di ieri i siano inseriti all'interno delle manifestazioni di 'Aspettando il Centenario' avvalora il concetto di Imperia quale città dei bambini".

L'evento è organizzato dall'associazione Aigam in compartecipazione con il Comune di Imperia, Assessorato alla Cultura e si avvale del patrocinio di Asl 1 Imperiese, Nati per la Musica Liguria, Nati per Leggere Liguria e AIB (Associazione Italiana Biblioteche) Liguria.