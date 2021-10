Dal 5 al 7 novembre al Mercato Ingrosso Alimentare di Cuneo torna la Mostra Nazionale dei Bovini di Razza Piemontese

Il meglio dei bovini di razza Piemontese, serate gourmet per degustare la carne in tutte le sue specialità e un workshop con ospiti di assoluto livello. Ci sarà questo e tanto altro nella 41^ edizione della Mostra Nazionale dei Bovini di Razza Piemontese, in programma venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 novembre nell’area del Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo, in via Bra (frazione Ronchi).

La manifestazione, organizzata da Anaborapi insieme a Miac, con il patrocinio di Città di Cuneo, Fondazione Crc, Confcommercio Imprese per l’Italia Cuneo, WeCuneo, Conitours e Atl del Cuneese, è uno degli eventi zootecnici più importanti a livello nazionale, molto atteso dagli operatori del settore. Dopo un anno di stop a causa della pandemia, la Mostra è pronta per tornare, con tante certezze legate alla tradizione accanto ad alcune interessanti novità. L’inaugurazione è in programma sabato 6 novembre, alle 10,30, ma già nel pomeriggio di venerdì 5 si darà il via alle prime fasi del concorso, che vedrà la partecipazione di 150 capi bovini, accuratamente scelti dai propri allevatori. Suddivisi nelle diverse categorie, gli animali sfileranno e verranno valutati dalla giuria: venerdì e sabato si svolgeranno le fasi eliminatorie, domenica ci saranno le finali, con la proclamazione dei vincitori e la premiazione, in programma alle 12, mentre nel pomeriggio sono previsti i concorsi “vacca nutrice”, la gara riservata ai “bovini alpeggiati” e la sfilata dei capi presentati dagli allevatori junior.

Accanto alla Mostra, gli organizzatori hanno previsto una serie di eventi collaterali, a partire dal workshop in programma nella mattinata di sabato 6 novembre: poco dopo l’inaugurazione della manifestazione, alle 11 si svolgerà il webinar dal titolo “Conosco la Piemontese”, utile per far conoscere ad un vasto pubblico le caratteristiche peculiari della razza Piemontese. Sarà una giornata dedicata ai cittadini consumatori, i principali destinatari dell’appuntamento, nel quale verranno approfonditi gli aspetti legati ai valori nutrizionali della carne in termini di sostenibilità degli allevamenti e si parlerà anche del suo uso in cucina. Moderato dalla critica enogastronomica Paola Gula, il dibattito vedrà la partecipazione di esperti del settore food: Francesco Ferrero, presidente di Torino-Piemonte World Capital ed esperto enologo, noto al grande pubblico per aver vinto l’edizione 2014 di Masterchef; Giuseppe Pulina, presidente di Carni sostenibili e docente presso l’Università degli studi di Sassari; Giuseppe Malfi, medico nutrizionista; Bruno Bertola, allevatore di bovini di Razza Piemontese; Antonio Bova, esperto nella commercializzazione della carne; Caterina Quaglia, chef dell’Associazione Cuochi Provincia Granda.

Tra le iniziative inserite nel programma della Mostra Nazionale Bovini di Razza Piemontese, anche un’altra interessantissima novità, le serate “Piemontese” gourmet: si svolgeranno venerdì 5 e sabato 6 novembre e daranno la possibilità ai partecipanti di gustare la carne bovina di Razza Piemontese nei ristoranti che hanno aderito. La carne piemontese, insieme ad altre specialità locali, sarà presente anche nei piatti proposti, per tutta la durata della manifestazione, dal ristorante “Oh Cuntacc!” nell’area del Miac.

Inoltre, dalle ore 8 di sabato 6 novembre, nell’area del Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo sarà aperto il mercato con i prodotti agroalimentari del territorio, l’esposizione di macchine agricole e tanto altro.