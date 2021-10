Liguria romana. Il sistema portuale. Il ruolo della Liguria occidentale. Il racconto di Casalino

Costantino fece di Bisanzio la nuova capitale dell'impero (che da lui si chiamò Costantinopoli), si circondò di molti dignitari, istituì un Concistorium sullo stile di quello creato da Diocleziano per ovviare in qualche modo alla scomparsa del Senato e confermò la ripartizione amministrativa dell'impero in prefetture dirette dai suoi funzionari e in subordine dai Vicari. Lasciò alla Liguria, con capitale Milano, la sua precedente struttura dioclezianea. I Vicari sorvegliavano l'attività dei praesides o dei consulares o dei correctores.



A capo dell'esercito stavano i magistri militum ai quali erano sottoposti i dicesi, comandanti di una o più province e delle guarnigioni di frontiera. Come Diocleziano, Costantino si preoccupò di organizzare coattivamente il lavoro. Ebbe un grande interesse per la Liguria la legge promulgata sui navicularii, gli armatori che eseguivano i trasporti marittimi per conto dello Stato. Venne creata una corporazione destinata a raggrupparli o reclutarli d'ufficio, coercitivamente, ove non esistesse un numero sufficiente di armatori volontari. Lo Stato provvedeva il materiale necessario alla costruzione delle navi, mentre l'impostazione degli scafi e l'arruolamento degli equipaggi, oltre alla gestione dei traffici. In tale contesto si dettavano delle norme per la gestione e la durata dei viaggi per mare, che non potevano prolungarsi per oltre due anni, il tutto al fine di evitare abusi.



La preoccupazione maggiore che attraversava i liguri era il crescente peso fiscale che colpiva le province più produttive come appunto la Liguria marittima. Genova, Albenga e Vado-Sabazia, Ventimiglia, ma anche Nizza rientravano nel sistema portuale romano e garantivano gli scambi di merci e soprattutto di grano per la parte continentale europea dell'impero romano, importando dal Nord Africa, dalla Siria, ma anche dalla Spagna e dalla Provenza. Ad Albenga e a Ventimiglia mercanti ebrei e siriaci avevano il monopolio delle spezie provenienti dall'Oriente. L'importanza della Liguria era centrale nello Stato romano al punto da estendersi territorialmente fino a Milano, che divenne città ligure e capitale della Liguria, oltre che tappa di collegamento con Gallia e Germania. La collocazione geografica dell'area ligure d'Occidente rappresentava anche nel tardo impero romano quella funzione di cerniera con Gallia e Iberia che si confermerà nei secoli successivi non soltanto in età medievale e moderna.

Pierluigi Casalino”.