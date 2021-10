Giovane medico del 118 si toglie la vita, il ricordo e il cordoglio del Presidente OMCeOSV

“Questa mattina ho ricevuto un bruttissima notizia, una di quelle che non vorresti sentire mai: un giovane collega in servizio presso il 118 di Savona si è tolto la vita. Lo conoscevo personalmente perchè per via del nostro lavoro ci incontravamo spesso o presso il PPI di Albenga o presso il PS di Pietra Ligure. Bravissimo medico, persona simpaticissima e gentile con tutti. Stimato da tutti i colleghi e dai pazienti. Lascerà un grande vuoto.

Tutto il consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Savona si stringe attorno ai colleghi del 118 ed ai famigliari del caro collega esprimendo loro le più sentite condoglianze. Estendiamo le condoglianze anche al Presidente ed ai colleghi dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Imperia al quale il collega era iscritto ed alla direzione aziendale ASL2 Liguria.

Il Presidente OMCeOSV

Dott. Luca Corti”.