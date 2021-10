Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 31 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 31 OTTOBRE

SANREMO



8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, camminata a cura di Barbara Campanini lungo l’anello di Loreto in alta Valle Argentina, nel Comune di Triora. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 346 7944194 (più info)



8.30. ‘Da Colla Serro a Case Ciriegia’: Giro ad anello tra castagneti e borghi abbandonati con la guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo dalla ex-stazione ferroviaria oppure 9.15 a Passo Ghimbegna, info 327 0824866 (più info)

12.00. ‘Italian Dragon Grand Prix and European Gp Finals’ (ultimo giorno): competizione velica nello specchio d’acqua antistante la città (più info)

IMPERIA



9.00-20.00. ‘Natura & Benessere 2021’: manifestazione culturale dedicata alla tutela ambientale e alla difesa del verde nel ponente ligure con mostra mercato in centro città. A cura del Comitato San Maurizio in collaborazione con Gruppo Micologico Imperiese. Tensostruttura del CEA in piazza Serra (il programma a questo link)

15.30-18.30. Appuntamento dedicato ai più piccoli per festeggiare in maschera ‘Halloween a Palazzo Comunale’ con merenda, laboratori di lettura e musica per famiglie e bambini dagli 0 ai 6 anni, prenotazioni al numero 0183 701/606/602

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino al 31 ottobre (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia con intrattenimento musicale. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

BORDIGHERA



16.00. Visita all’atelier di Pompeo Mariani con possibilità di ammirare per la prima volta alcuni capolavori mai visti, appartenenti alle collezioni del Maestro considerati patrimonio nazionale (5 euro). Villa Pompeo Mariani in via Fontana Vecchia 5, info e prenotazioni 347 2364922, necessario green pass

17.00-19.00. 'Il paesaggio è una compensazione': mostra dedicata allo scrittore Francesco Biamonti nel ventennale della sua morte. In esposizione documenti letterari, foto e dipinti dei pittori: Bea Di Vigliano, Sergio Biancheri, Sergio Gagliolo, Silvio Maiano, Enzo Maiolino, Guido Seborga, Joffre Truzzi. Sede dell'Unione Culturale Democratica e dell'A.N.P.I. in Via Al Mercato 8, tutti i giorni sino al 1° novembre



OSPEDALETTI



18.30, 20.30 & 22.00. Harry- Halloween a Ospedaletti - Hogwarts si è fatta 'Piccola': spettacolo teatrale di circa un'ora a cura del Teatro del Marchingegno nella notte più stregata dell’anno. La Piccola, ingresso libero, necessario green pass (i dettagli a questo link)



TAGGIA ARMA



9.00. Halloween 2021: ‘Sapori d'Autunno in via Queirolo con la partecipazione di negozi, hobbisti, artigiani e produttori del territorio a cura del CIV Il Piano

16.00. ‘Dolcetto o Scherzetto?’ presso i negozi di via Queirolo con il comico prestigiatore Magic Alex

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



DIANO CASTELLO

19.00. ‘Halloween 2021 - Quando la Notte Diventa Spettacolo’: Live Music + Street Food + Truccabimbi + Baby Show con Fortunello e Marbella

DOLCEACQUA

8.00-18.00. Mercatino Biologico ed Antiquariato. Piazza Garibaldi e Piazza Padre Giovanni Mauro (ogni ultima domenica del mese)

15.00. Visita guidata ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria con degustazione di Rossese e di prodotti tipici locali (10 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 337 1004228

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



9.00. Escursione gratuita ‘Sui sentieri dei Clavesana’ accompagnati dalla guida AIGAE Marina Caramellino. Ritrovo davanti al Comune sotto i portici, info337 1066940 (locandina)

PIGNA

9.00. ‘A tavola con la castagna garessina’: degustazione di castagne + mercatino dei prodotti del territorio + visita al Borgo

FRANCIA

ANTIBES

10.00-18.00. ‘Fiera del vino e della gastronomia’ (ultimo giorno): spazio espositivo con più di 50 espositori con possibilità di scoprire e degustare i migliori vini e specialità culinarie di varie regioni, grazie ai numerosi viticoltori e commercianti presenti o alla dimostrazione culinaria laboratori. Espaces du Fort-Carré, Avenue du 11 Novembre 67 (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-23.00. Luna Park al Porto di Monaco fino al 19 novembre (tutti i giorni sino alle 23, il venerdì e il sabato a mezzanotte, vigilia dei giorni festivi a mezzanotte eccetto il 18 novembre all'una)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

15.00. ‘Bach on Track 61’ & ‘Memoriam’: rappresentazioni coreografiche di Jean-Christophe Maillot e di Sidi Larbi Cherkaoui della Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

18.00. Per il ciclo Grande Stagione, Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Lawrence Foster con Rudolf Buchbinder, pianoforte e Nicole Foster, recitante. In programma: Tilson Thomas Michael, Enescu George e Beethoven Ludwig van Beethoven. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

19.00. Gioco di fuga n. 1: avventura coinvolgente di Escape-Game seguendo le orme del Fantasma dell'Opera di Nizza nel 1885. Opera Nice Côte d'Azur (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate



ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!