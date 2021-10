Imperia: 22 convocati per la sfida contro il Bra, out Demontis e Di Lauri. Ceduto il portiere Michele Lacirignola

Dieci giorni senza nuovi acquisti. Da quando la nuova cordata si è insediata nella dirigenza neroazzurra, uno stop così lungo sul mercato non si era ancora verificato. Venerdì prossimo, 5 novembre, si chiuderà il mercato tra i dilettanti e cresce la curiosità per capire se qualche altro giocatore si aggregherà al gruppo di Nicola Ascoli.

L’Imperia rimane sorniona, come assicura il direttore sportivo Pino Fava contattato dalla nostra redazione:” Siamo alla ricerca di Under e non è facile data la chiusura del mercato dai Professionisti. Lavoriamo sugli svincolati, come stiamo facendo, ma gli atleti possono ottenere tale status soltanto dopo un mese dall’ultima partita disputata. “

E’ attivo invece il mercato in uscita: il portiere Michele Lacirignola, salutato sui social dai suoi ormai ex compagni, ha lasciato Imperia e dovrebbe accasarsi al Bisceglie. Titolare nelle gerarchie di inizio anno: forte tra i pali ma insicuro nelle uscite. Non ha convinto fino in fondo, tanto da indurre Ascoli a puntare su un Over come estremo difensore e con l'arrivo di Caruso, l'addio di Lacirignola pareva questione di tempo.

Comunque Pino Fava si augura maggiore fortuna per la partita di domenica contro il Bra, dopo che nell’ultimo match altri due giocatori hanno alzato bandiera bianca per infortunio: Canovi e Castaldo. Sono stati ugualmente convocati e l'allenatore valuterà se rischiarli domani. Saranno ancora indisponibili Di Lauri e Demontis, che attende l’ok dei medici per rientrare in campo.

Problemi di carenza a centrocampo per Nicola Ascoli che, però, ritroverà Cappelluzzo e Cassata in attacco. Al ‘Ciccione’ arriverà il Bra: era partito fortissimo, trascinato dai gol di bomber Alfiero attuale capocannoniere del girone a quota 8 centri. Nelle ultime quattro partite, con tre sconfitte e un successo, ha avuto un calo nei risultati.

Questa la lista completa dei neroazzurri convocati per Imperia-Bra:

Bacherotti, Bova, Canovi, Cappelluzzo, Carletti, Caruso, Cassata, Castaldo, Comiotto, Coppola, De Simone, Fatnassi, Fazio, Foti, Gabriele, Garibbo, Giglio, Kacellari, Mara, Minasso, Montanari, Petti.

A dirigere l’incontro - con fischio d'inizio previsto per domani 31 ottobreore 14:30 allo stadio 'Ciccione' - sarà il signor Guido Iacopetti, della sezione di Pistoia, che, nella scorsa stagione, aveva già arbitrato l’Imperia, nella sfida interna contro il Borgosesia. E’ alla seconda presenza nell’attuale girone A dopo aver diretto Sanremese-Saluzzo di un paio di settimane fa.

Sarà coadiuvato dai signori Luigi Ingenito, di Piombino, e da Marco Alfieri, di Prato, assistente 2 come nell’ Imperia-Fossano della scorsa stagione.