Covid, 19 nuovi casi positivi in provincia di Imperia. Tasso di positività al 4,22 per cento

Dopo il picco di ieri si ridimensiona il numero di contagiati nella nostra provincia che nelle ultime 24 ore sono stati 19, ma cresce leggermente il tasso di positività che si assesta sul 4,22 per cento, uno ogni 23,61 a fronte di 2.621 tamponi processati con test molecolare e 10.797 con test antigenico. In Liguria sono 11 i nuovi positivi. Sul fronte dei ricoveri ne risulta uno in meno rispetto a ieri in Asl1 Imperiese.