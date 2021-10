Atletica: Davide Re spiega il cambio di allenatore:" Avrei voluto confrontarmi con la Milardi, rammaricato dalla fuga di notizie"

Dopo aver letto tanto sulla vicenda (inclusi attacchi decisamente fuori luogo a mio padre), ecco in estrema sintesi la mia versione dei fatti: prima di prendere una decisione così importante per la mia carriera, mi sono confrontato con pochissime persone con cui avevo diritto e dovere di farlo. Questo accadeva il 5 e l'8 settembre, con l’idea da parte mia di parlarne di persona con Chiara il 14 settembre, al mio rientro da Bellinzona (in quel periodo non ero a Rieti). Ciò non è stato possibile per la suddetta “fuga di notizie”, proprio durante la diretta televisiva di quella manifestazione. Io per primo rimasi estremamente deluso e rammaricato. Come tutti ben sapevano.