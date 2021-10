Alessandra, la studentessa imperiese tra i premiati del progetto europeo MarittimoMOB sul turismo sostenibile (foto)

C’è anche l’imperiese Alessandra Gaddi tra i premiati del Progetto europeo MarittimoMOB destinato a studiosi under 35 sul tema della sostenibilità, della ricerca e della formazione di nuove figure professionali che si è svolta nei giorni scorsi a Bastia, in Corsica, al termine di una due giorni dedicata al workshop finale con la premiazione dei vincitori e alla consegna degli attestati. “Si è trattato di un progetto -spiega la Gaddi - di valenza internazionale tendente a implementare la cooperazione internazionale sulla nautica sicura e sul turismo sostenibile, specificatamente tra Liguria, Corsica e Sardegna. Tra gli scopi, inoltre, c’era quello di sviluppare una figura professionale richiesta sul mercato, ossia lo specialista del turismo sostenibile nella nautica, settore fondamentale per i territori coinvolti. Al fine di perseguire tale obiettivo, si sono delineati progetti di natura sostenibile per la valorizzare il territorio di riferimento”.

Sono partner dell'iniziativa la Camera di Commercio di Sassari, l'Università degli studi di Genova e la Camera di Commercio di Ajaccio. Tra i vincitori, tutti under 35, ci sono stati anche 10 ragazzi liguri, tra i quali, appunto, la 25enne di Imperia, ex studentessa del Vieusseux.

“Siamo stati scelti -prosegue - per partecipare ad una winterschool incentrata sulle competenze da applicare nell'ambiente del progetto, e, infine per effettuare uno stage relativo alle conoscenze proprie di ogni partecipante”. Ma quali sono le sue esperienze e quali gli obiettivi che si pone? “Io sono laureata in Ingegneria Nautica e attualmente sto finendo la laurea magistrale in Yacht Design, quindi il mio profilo si collocava nel settore e, da progettista, le mie conoscenze sono incentrate sulla progettazione di imbarcazioni da diporto. Avendo già avuto esperienze lavorative nell'ambito della progettazione nella cantieristica nautica, ho effettuato il tirocinio presso il porto di Propriano in Corsica. L'esperienza si è svolta in loco, anche se, parzialmente, durante le restrizioni sanitarie del governo francese, ma siamo comunque riusciti a portare a termine il progetto delineato con il porto e i partner del bando”, conclude Alessandra Gaddi.