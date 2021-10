Questo fine settimana proseguono gli appuntamenti gastronomici e culturali promossi dal Museo del Cibo di Pigna

Il Museo del Cibo di Pigna e dell’Alta Val Nervia continua a farsi promotore di iniziative riguardanti la cultura gastronomica locale. Venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 ottobre, il Museo del Cibo si fa portavoce di una serie di appuntamenti dedicati alla scoperta della Castagna Garessina in combinazione con altre proposte alimentari del territorio.



"La Castagna Garessina - si spiega nel comunicato - è una castagna bianca di colore paglierino chiaro, dal sapore estremamente piacevole. Attraverso un lento e sapiente metodo viene fatta essiccare per poter essere poi impiegata in svariate ricette, dolci e salate. Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede il programma dell’iniziativa ideata dal Museo del Cibo in collaborazione con il Comune di Pigna e CNA Imperia. Venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 ottobre si terrà 'A tavola con la Castagna Garessina': appuntamento gastronomico nei locali aderenti di zona che proporranno piatti preparati con questo tipico ingrediente autunnale. Nello specifico i ristoranti proporranno una serie di 'sorprese gastronomiche' a base di Castagna Garessina, la pizzeria proporrà una pala a base di farina di castagne e la gelateria delizierà il palato di turisti e visitatori con il gelato alla castagna.



Domenica 31 ottobre la Castagna Garessina sarà ancora protagonista: i partecipanti potranno effettuare una passeggiata gastronomica tra le bellezze del centro storico di Pigna alla scoperta dei suoi monumenti ed edifici di pregio, degli affreschi del Canavesio oltreché del polo museale cittadino, naturalmente. Sarà possibile degustare delle fragranti frittelle di mele e farina di castagne e assistere alla presentazione del castagnaccio arricchito con la Lavanda Officinalis IMPERIA a cura del Progetto Lavanda della Riviera dei Fiori®. Parallelamente, si terrà una mostra mercato in cui troveranno spazio piccoli produttori agricoli, hobbisti, artigiani.



Inoltre, per allietare i presenti, a partire dalle 17 sulla piazza Castello si terrà un’esibizione musicale della 'The Jokers Blues Band' con i maggiori successi di musica blues, rhythm'n' blues, soul, rock e funky. Continua, inoltre, la particolare promozione che coinvolge le strutture ricettive di zona: chi pernotterà nelle strutture convenzionate dal 29 al 31 ottobre riceverà un grazioso omaggio.



Questo appuntamento promosso dal Museo del Cibo di Pigna vede la collaborazione con l’azienda agricola Marco Bozzolo di Viola (CN), produttrice di Castagna Garessina; il Museo del Cibo di Pigna ha aderito all’iniziativa 'Adotta un castagno secolare' per il recupero di antichi esemplari. Il prossimo evento organizzato dal Museo del Cibo si terrà il 12-13-14 novembre con 'A tavola con l’Olio nuovo e il Pan Negru di Pigna' che riproporrà l’antica e sana merenda con pane e olio".

Per maggiori informazioni e prenotazioni: iatpigna@gmail.com oppure fb: @visitpigna o tel. 0184 1760041.Pigna, 29 ottobre 2021 Ufficio I. A.T. Pigna - Porta Occidentale Parco Alpi Liguri Polo Museale Alta Val Nervia - www.visitpigna.it - Fb visitpigna – Instagram comunedipigna