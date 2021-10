Causa maltempo, rinviate animazioni 'Halloween di Confesercenti' a Sanremo e a Ventimiglia

Viste le avverse condizioni metereologiche che riguarderanno la nostra provincia nei giorni di sabato, domenica e lunedì, le animazioni di "Halloween di Confesercenti", già previste ed organizzate per sabato 30 a Ventimiglia e per domenica 31 a Sanremo, sono rinviate al prossimo sabato 6 a Ventimiglia con la sfilata dei Supereroi nelle vie del centro e domenica 7 novembre in piazza colombo con l'allestimento del Bosco Cantastorie. L'iniziativa commerciale dei negozi aderenti si svolgerà anche questo fine settimana in tutti gli esercizi identificati con la zucca verde di Confesercenti, dove presentando o ritirando in loco la fidelity card sarà riservata una scontistica dedicata o un dolce scherzetto.