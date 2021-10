Per Alex Penna, titolare del Bahama Star: 'Valle Armea è una zona industriale con grandissime potenzialità'

Abbiamo incontrato Alex Penna, titolare del noto locale Bahama Star e Presidente dell'Associazione Viva Armea per parlare del rilancio del cuore pulsante della zona industriale della città di Sanremo. Il rilancio di Valle Armea, secondo l'esperienza vissuta da Alex Penna in nove anni di attività in questa zona, dipenderà dalla risoluzione di alcune problematiche che stagnano ormai da anni. Con l'apertura di The Mall, molti auspicavano in un rinnovo e benessere generale della zona, però a quanto pare la strada da percorrere è ancora lunga e tortuosa.

Quali sono le problematiche reali di Valle Armea?

“Abbiamo ancora da risolvere parte della viabilità e il degrado urbano nella parte alta di Valle Armea, purtroppo ancora terra di nessuno con discariche a cielo aperto, soprattutto la pulizia delle canalizzazioni dell'acqua piovana. Sarebbe necessario intervenire al piu presto prima che l'inverno porti le piogge, in modo da far sì che non succeda come tutti gli anni che le strade si trasformano in fiumi”.

Quanto ha inciso l'insediamento di The Mall sull'economia della zona?

“L'insediamento di The Mall è stato fondamentale per il rilancio della zona, perché ha portato migliorie importanti a livello strutturale, sulla viabilita e sulla pulizia, ha portato posti di lavoro e una nuova realtà commerciale che a Sanremo mancava. Sarebbe auspicabile comunque una interazione maggiore tra comune e The Mall dove esiste una volonta comune di collaborazione, ma in parte bloccata per l'assenza di idee. All'interno della struttura c'è uno spazio a disposizione per il comune che non viene utilizzato per niente ed è un peccato perche potrebbe essere una risorsa sfruttabile per far interagire maggiormente i clienti con il centro città. Su questo punto la nostra associazione Viva Armea, che da 9 anni ormai si batte per il rilancio, la tutela e la salvaguardia del territorio, organizzando eventi con moltissime partecipazioni da parte dei cittadini, ha da proporre idee per sfruttare al meglio questo spazio interno e chiediamo di essere ascoltati per concretizzare questa interazione”.

Ci potresti tracciare un bilancio di nove anni di attività in Valle Armea?

“Il nostro bilancio in 9 anni è sicuramente positivo perché dal nulla più assoluto abbiamo creato una realta sia come punto ristoro sia come intrattenimento. Nessuno, all'inizio avrebbe scommesso un centesimo sulla nostra riuscita, eppure con idee chiare, umiltà e tenacia ad oggi possiamo dire di essere andati oltre ogni aspettativa sia a livello lavorativo sia a livello di immagine”.

In qualità di Presidente di Viva Armea come pensi di poter dare un contributo per rilanciare la zona?

“Noi dell'associazione continueremo ad organizzare eventi sempre al Bahama Star, nostra sede legale, per far presenziare più gente possibile nella nostra zona, siamo pronti per collaborare sia con il comune, sia con The Mall per concretizzare le nostre proposte di rilancio”.

Quali sono i tuoi progetti per il futuro?

“Purtroppo questa pandemia imprevedibile per qualsiasi imprenditore ci ha bloccati nella nostra fase di evoluzione, ma già da questo ottobre abbiamo ripreso le redini e stiamo migliorando ancora di più la nostra azienda da tutti i punti di vista, dal menù alla location ed agli eventi”.