Gabbie anti cinghiali in arrivo a Imperia, l’assessore Gandolfo: “Gli esemplari catturati trasferiti in aree apposite”

In arrivo a Imperia nelle zone urbanizzate (argini dell’Impero, Parco urbano, Caramagna, Piani, Rio Oliveto solo per citarne alcune ) dove la presenza degli ungulati è segnalata come molto invasiva, le gabbie anti cinghiali.

La campagna è frutto di un accordo di collaborazione tra Palazzo civico e la Regione Liguria. È stato siglato, infatti, nei giorni scorsi un accordo volto a limitare la presenza dei cinghiali. “Pur essendo una competenza della Regione -dice l’assessore all’Ambiente e Verde pubblico Laura Gandolfo - ci siamo attivati per garantire la sicurezza dei cittadini dopo le molte segnalazioni. Gli esemplari catturati saranno trasferiti e liberati in aree apposite individuate dalla Regione”.

"Toccherà al Nucleo di vigilanza regionale -spiega l’assessore all’Agricoltura e vicepresidente della Regione Alessandro Piana -recuperare i cinghiali catturati e liberali in spazi collinari gestiti dalle associazioni venatorie per l’allenamento dei cani per le battute di caccia. In provincia di Imperia ne sono già stati distribuite in alcuni comuni, penso a Ventimiglia, mentre altri come Riva Ligure hanno provveduto in proprio”.

Non più tardi di ieri al nostro giornale era arrivata la segnalazione da parte di alcuni residenti della zona dell'argine sinistro del torrente Impero per la presenza di diversi cinghiali a qualsiasi ora del giorno e della notte.

“Questi cinghiali sono sull'argine sinistro del fiume Impero a ridosso del marciapiede, ma non alle 4 del mattino, ci sono a tutte le ore del giorno e della notte, oramai sono stanziali. Mi chiedo come sia possibile, non riuscire a fare un contenimento od una battuta straordinaria di caccia. Ci sono tantissime persone con i cani che li portano a passeggio in questa zona ed è un pericolo per loro. Se vengono minacciati, loro si girano e potrebbero attaccare sia i cani che i padroni. Dobbiamo proprio aspettare che ci “scappi il morto” per prendere provvedimenti? Per prima cosa bisognerebbe iniziare a dare delle regole e multare gli incivili che buttano la spazzatura nel fiume. Purtroppo vedo che è un disagio di molte zone e non solo di Imperia ma cerchiamo di sensibilizzare l'opinione pubblica. Il problema c'è e non è da poco, in qualche modo bisognerebbe risolverlo o almeno limitarlo”, avevano scritto.