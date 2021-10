Coronavirus: impennata di nuovi contagi e del tasso di positività oggi in Liguria, un morto in provincia

Cresce notevolmente il numero di contagiati e soprattutto il tasso di positività al Covid, quest’oggi nella nostra regione con l’aumento che coinvolge anche l’imperiese dove si registra anche un morto, un 67enne mentre rimangono stazionari i ricoveri.

Sono infatti 186 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.764 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 10.350 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 20,23 pari al 4,9%.

Nella nostra provincia sono 31 i nuovi contagiati, rispetto ai 32 del savonese, i 72 di Genova e i 51 di Spezia.