Camporosso: gomme tagliate alla macchina dei vigili, arriva la solidarietà del gruppo 'Fuori coro'

Lettera aperta del gruppo ‘Fuori Coro’, una compagine di ufficiali ed agenti della Polizia Locale, appartenenti a vari Comuni d'Italia, al Sindaco e al Comandante della Municipale di Camporosso per il taglio delle gomme alle auto di servizio, da parte di una donna del luogo.

“Non siamo un gruppo politicizzato né facciamo attività sindacale – scrive il gruppo - e siamo solo uniti dalla passione per il nostro lavoro per il quale promuoviamo iniziative ed attività volte al riconoscimento della nostra categoria spesso sottostimata e poco apprezzata. Abbiamo appreso da alcuni quotidiani on line che una delle vetture di servizio del Comando di Polizia Locale del Comune che Voi rappresentate, è stata fatta oggetto di una serie di atti dolosi e vandalici gravi e preoccupanti. In più occasioni infatti, un'auto di servizio è stata danneggiata forandone i pneumatici, cosa questa che in un'occasione, ha impedito ai colleghi di intervenire su un sinistro stradale. Ma alla responsabile di tali inutili ed inqualificabili comportamenti, una giovane donna del luogo, è stato messo ‘il sale sulla coda’ visto che la stessa, è stata dapprima, immortalata da una telecamera messa all'uopo per smascherare il colpevole dei sullodati vandalismi e poi, giustamente denunciata per danneggiamento e per interruzione di pubblico servizio. A conclusione del tutto, un finale quasi grottesco sentite le assurde motivazioni addotte dalla signora, al fine di minimizzare e giustificare quanto da lei commesso visto che le ragioni sarebbero da ricercare, come riportato in cronaca, nel fatto che la stessa ‘pretendeva un trattamento di favore nel lasciare in sosta l’auto negli stalli regolamentati da disco orario’ invece che venire sanzionata. Ogni commento è superfluo e lo taciamo per decenza mentre possiamo soltanto essere solidali con i colleghi camporossini vittime indirette di queste forme di rivalsa e di tracotante pretesa da parte di soggetti appartenenti alla comunità che gli Agenti stessi tentano di proteggere e servire”.

“Non è la prima volta – prosegue il gruppo - che mezzi e beni appartenenti alla Polizia Locale vengono colpiti e vandalizzati da individui senza il benché minimo senso morale ed etico che ritengono secondo un proprio distorto punto di vista, di voler punire o di volersi rivalere su qualche collega ritenuto troppo zelante nell'espletamento del proprio servizio o come in questo caso, ambire anche a pretese totalmente assurde e fuori luogo. Resta il fatto che purtroppo, ancora una volta, la Polizia Locale e chi la rappresenta è stata presa a bersaglio da individui refrattari a qualsiasi ordine ed etica comportamentale. La lista di questi atti vandalici è lunghissima ed anche il Comune di Camporosso non è stato esentato da questi atti di vandalismo ingiustificato ed assurdo. Rimane la consapevolezza di lavorare per il bene della comunità e per il buon ordine sociale, uno dei fondamentali pilastri sui quali si basa una società evoluta come la nostra che certamente non riconosce, e come potrebbe farlo, chi si arroga il diritto di trasgredire a qualsiasi codice comportamentale e pretendere poi di accampare ragioni con il turpiloquio, con le percosse, con le minacce o, come in questo caso, vandalizzando un mezzo di proprietà della comunità di Camporosso”.

“Per questi motivi - termina Fuori Coro – vogliamo manifestare a voi ed a tutti i nostri colleghi della Polizia Locale, piena solidarietà ed emotiva compartecipazione, purtroppo l'inciviltà ed il barbaro vandalismo sono piante sempreverdi che non conoscono avvizzimento. Augurando a tutti buon lavoro, ribadiamo la nostra solidarietà e vicinanza”.