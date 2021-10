Sono 7 i nuovi casi di positività al Covid-19, oggi nel Principato di Monaco, dove il bilancio sale a 3.414 persone colpite dal coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Questa sera sono 4 i pazienti in ospedale di cui uno in terapia intensiva. Sono 6 le guarigioni di oggi per un totale di guariti a 3.350.

Infine sono 17 le persone seguite a casa in sorveglianza attiva.