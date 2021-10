Moto Club Sanremo al lavoro per l'organizzazione del Campionato Regionale di Enduro

È in pieno svolgimento l’organizzazione che il Moto Club Sanremo sta mettendo in piedi per far svolgere al meglio la manifestazione di Campionato Regionale di Enduro intitolata al mai dimenticato campione di moto e di rally Orlando Dall’Ava. La gara, che sarà l’ultima della presente stagione, avrà luogo a San Romolo sabato 13 e domenica 14 novembre e si svolgerà su un anello di circa 45 chilometri fra i comuni di Sanremo, Ceriana e Bajardo da ripetersi tre volte e mezzo.

“Purtroppo le difficoltà burocratiche che gli organizzatori stanno incontrando per riuscire a mettere insieme un percorso degno di una finale di campionato sono sempre più complesse e solo la passione dei vari dirigenti si spera riuscirà a superare le difficoltà create dall’ufficio “complicazione affari semplici” - dichiarano gli organizzatori - a parte l’ironia, se si considera quello che si è costretti a fare per una gara di Campionato Regionale, ci si immagina a priori cosa vorrà dire, per il moto club Sanremo, organizzare il Campionato del Mondo di Enduro già assegnatogli per il 2023. Nonostante l’impegno per questa gara, il lavoro per il mondiale è già iniziato, e gli incontri con i federali già avvenuti, si spera ora in un incontro con le autorità locali in corso di perfezionamento affinché si possa partire da subito col piede giusto e non dovendo pensare prima alle carte e poi allo spettacolo”.