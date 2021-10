Calcio: ultim'ora, la Corte di Appello ribalta la sentenza, Genova Calcio-Ventimiglia dovrà essere giocata

Colpo di scena a sorpresa da parte della Corte Sportiva d'Appello. Pochi istanti fa è infatti arrivata l'ufficialità sulla ripetizione di Genova Calcio - Ventimiglia, dopo che il tribunale federale territoriale, aveva decretato la vittoria a tavolino dei biancorossi, a seguito del ritardo dei frontalieri.

Il Ventimiglia aveva addotto motivi di forza maggiore, causati dai lavori autostradali e dal maltempo, rigettati in primo grado.

Il dispositivo.

Corte Sportiva d’Appello

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, composta dai Signori: Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente – Relatore) Avv. Matteo SAVIO Avv. Fabrizio FAILLACI all’udienza del 27 ottobre 2021 ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO 29/28 in merito al ricorso proposto dalla società VENTIMIGLIACALCIO ASD avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale pubblicato con C.U. n. 22 del 5 ottobre 2021 (gara: FOOTBALL GENOVA CALCIO ASD – VENTIMIGLIACALCIO ASD del 26 settembre 2021 – Eccellenza).

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, in riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale pubblicato con C.U. n. 22 del 5 ottobre 2021, ordina la ripetizione della gara secondo le indicazioni che verranno fornite dal Comitato Regionale. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.