Verso il Festival di Sanremo 2022: ecco i 45 artisti scelti dalla Rai dopo la prima audizione

Le selezioni per i finalisti di Sanremo Giovani 2021 registrano subito una piccola grande novità. Dovevano essere 30 e, invece, saranno 46 gli artisti selezionati tra i 711 iscritti per le audizioni dal vivo davanti alla commissione artistica presieduta dal direttore artistico Amadeus e composta da: Claudio Fasolo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.



Ai 45 scelti dalla Rai per la prima selezione si aggiunge Simo Veludo, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Castrocaro.

Nel dettaglio sono: 16 donne, 26 uomini e 4 gruppi. Per provenienza geografica 24 vengono dal Nord, 10 dal Centro, 8 dal Sud e 4 dall’estero.



Ora sono in programma nuove audizioni al termine delle quali la commissione sceglierà gli 8 che, insieme ai 4 provenienti da Area Sanremo, parteciperanno a Sanremo Giovani in diretta dal Casinò il prossimo 15 dicembre. La trasmissione decreterà i due artisti che gareggeranno insieme ai 22 ‘big’ al Festival di Sanremo 2022.



Ecco gli artisti selezionati:

Bais “Che fine mi fai” (Udine)

Federico Baroni “Chilometri” (Cesena)

Martina Beltrami “Parlo di te” (Torino)

Berna “Re Artù” (Catania)

Blind “Non mi perdo più” (Perugia)

Edoardo Brogi “Pioveranno sassi” (Poggibonsi - SI)

Carolina “Nemmeno le nuvole” (Cremona)

Thomas Cheval “Sale” (Ferrara)

Ditta Marinelli (duo) “Male malo mala” (Roma)

Drama “Ma tu lo sai che” (Varese)

Elasi “Lap dance” (Alessandria)

Enula “Il buio (mi calma)” (Milano)

Esa “Come mai” (Francia)

Esseho “Arianna” (Roma)

Francesco Faggi “Mentalmente instabile” (Forlì)

Matteo Faustini “Autogol” (Brescia)

Marta Festa “Tiberio” (Milano)

Diego Formoso “Anche una sola notte” (Roma)

Fusaro “Senza coloranti aggiunti” (Chivasso - TO)

Giuse The Lizia “Bee Gees” (Palermo)

Kaze “Volevo portarti al mare” (Kenya)

Lavax (gruppo) “Zanzare” (Modena)

Angelina Mango “La mia buona colazione” (Potenza)

Manitoba “Pesci” (Firenze)

Matilde G “Lasciami qui” (Roma)

Mida “Lento” (Venezuela)

Melissa Morandini “Rumore” (Massa)

Giulia Mutti “Notte fonda” (Lucca)

Mydrama “Soli” (Lodi)

Nebraska “Jonio” (Locri - RC)

Nuvolari “Farabutto” (Piacenza)

Obi “Ispirazione” (Torino)

Oli? “Smalto e tinta” (Belluno)

Opposite (duo) “Settembre” (Carpi - MO)

Quomo “Animali” (Napoli)

Matteo Romano “Testa e croce” (Cuneo)

Royahl “Trap boy” (Catania)

Samia “Fammi respirare” (Yemen)

Santi Francesi (duo) “Signorino” (Cuorgnè - TO)

Scozia “Britney” (Nardò - LE)

Tananai “Esagerata” (Milano)

Aurora Tumiatti “Maschere” (Milano)

Vito “Naturale” (Bari)

Yuman “Mille notti” (Roma)

Zo Vivaldi “Spero di star male” (Milano)

Vincitore Castrocaro

Simo Veludo “Anni ’60” (Moncalieri - TO)