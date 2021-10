Molini di Triora: annullata HallOktoberfest in programma dal 30 ottobre al 1° novembre

E' stato annullato HallOktoberfest in programma a Molini di Triora dal 30 ottobre al 1° novembre. La decisione è stata presa dall'amministrazione comunale del paese, in accordo con Aici, l’Associazione Italiana Cuochi Itineranti, le due realtà organizzatrici dell'appuntamento.



La motivazione è l'arrivo nei prossimi giorni di una ondata di maltempo che dovrebbe interessare la provincia di Imperia. Il programma prevedeva street food e momenti di spettacolo per bambini, attraverso l'unione di Halloween e Oktoberfest.