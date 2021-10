Coronavirus: aumentano i contagi ma alcuni sono dei giorni scorsi, in provincia di Imperia sono 15

Tornano a salire i numeri del Covid nella nostra provincia con l’aumento del tasso di positività e dei nuovi contagi, anche su base regionale. Dalla Regione viene sottolineato che, l’aumento è in parte riconducibile a segnalazioni riferite ai giorni precedenti (una ventina di casi).

Sono infatti 106 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.682 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 13.252 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 25,3 pari al 3,9%.

Nella nostra provincia sono stati 15 i nuovi contagiati, rispetto ai 13 del savonese e i 76 di Genova. Nessun contagiato nuovo oggi a Spezia. Da evidenziare che, alcuni problemi tecnici di natura informatica non hanno consentito la completa trasmissione dei dati delle Asl ad Alisa. Oggi nessun morto in regione e ricoveri stabili rispetto a ieri.