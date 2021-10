Una corsia della A10 è stata chiusa all'interno della galleria 'Giammanassa' nel tratto fra Taggia e Castellaro in direzione Genova per via di un pezzo della copertura che si è staccato con il rischio di caduta sull'asfalto.

Non è stato necessario chiudere l'intera carreggiata, ma il traffico viene deviato sulla corsia di sorpasso con conseguenti rallentamenti.