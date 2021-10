CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 28 ottobre 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nella immagini il film al Roof 1 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- FREAKS OUT – ore 17.40 - 21.15 – di Gabriele Mainetti - con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi - Drammatico - "Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro ‘fenomeni da baraccone’ restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini... e il corso della Storia…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- MADRES PARALELAS – ore 17.15 – 19.30 - 21.40 – di Pedro Almodóvar - con Rossy De Palma, Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón, Israel Elejalde - Drammatico - "Due donne, Janis e Ana, condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non attesa. Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un'adolescente spaventata, contrita e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie dell'ospedale come delle sonnambule. Le poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due ed il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe…”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LA FAMIGLIA ADDAMS 2 – ore 16.45 – 18.30 - 20.15 – di Greg Tiernan, Conrad Vernon, Laura Brousseau, Kevin Pavlovic - con le voci di: Virginia Raffaele, Pino Insegno, Eleonora Gaggero, Luciano Spinelli, Loredana Berté – Animazione/Avventura/Commedia - "Morticia e Gomez sono preoccupati per i loro figli, Pugsley e Mercoledì, che stanno affrontando la fase adolescenziale: poco interessati alle cene in famiglia e sempre più presi dai loro passatempi mostruosi. Per riavvicinarsi ai loro figli, decidono di partire in un viaggio che coinvolta tutta la famiglia - tranne la Nonna che rimane a casa a spassarsela - compreso il cugino IT e Zio Fester. Con l’orribile camper stregato, gli Addams si avventurano nei luoghi d’America più terrificanti, dove insieme vivranno spaventose avventure…”

Voto della critica: **

- ANTLERS – ore 22.00 – di Scott Cooper - con Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas, Graham Greene (II), Scott Haze – Fantasy/Horror/Thriller - "Un'insegnante di una piccola città dell'Oregon e suo fratello, sceriffo locale, scoprono che un giovane studente sta nascondendo un pericoloso segreto, con conseguenze spaventose…”

Voto della critica: n.p.

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- RON – UN AMICO FUORI PROGRAMMA – ore 17.30 – di Jean-Philippe Vine, Sarah Smith - Animazione - "Barney è un impacciato studente delle medie e Ron è il suo nuovo dispositivo che cammina, parla e si connette digitalmente e dovrebbe essere il suo ‘migliore amico pronto all'uso’. Nell'era dei social media, gli esilaranti malfunzionamenti di Ron lanciano i due in un viaggio ricco di azione in cui il ragazzo e il robot fanno i conti con la meravigliosa confusione della vera amicizia…”

Voto della critica: ***

- UNA NOTTE DA DOTTORE – ore 19.30 - 21.20 – di Guido Chiesa - con Diego Abatantuono, Frank Matano, Giorgia Spinelli, Alessandro Betti, Luciano Miele - Commedia - "Pierfrancesco Mai, 65 anni, è un dottore che lavora come guardia medica notturna. Ed è anche un uomo pieno di acciacchi, burbero e per nulla empatico con i pazienti. Una notte ha un fortuito incidente con Mario, un rider trentenne che consegna cibo a domicilio. Mario non si fa nulla, ma la sua bici è distrutta. A causa dell'impatto, Pierfrancesco vede, invece, riacutizzarsi la sua perenne sciatalgia e non può più guidare. I due rischiano di perdere il lavoro, ma al dottore viene un'idea che salva entrambi: Mario, ‘guidato’ a distanza da Pierfrancesco tramite un auricolare, andrà a fare le visite al posto suo e con l'auto del medico faranno anche le consegne a domicilio. Dopo una serie di rocambolesche (dis)avventure i due impareranno a sostenersi a vicenda e la notte volgerà al termine cambiando in meglio le loro vite…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- VENOM - LA FURIA DI CARNAGE – ore 17.15 - 19.15 - 21.15 – di Andy Serkis - con Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Stephen Graham – Azione/Fantascienza/Horror - "Il giornalista Eddie Brock si reca in prigione per intervistare il serial killer Cletus Kasady che sta per essere condannato a morte. Durante l'esecuzione qualcosa va per il verso storto e Kasady diventa l'ospite umano di un altro simbionte alieno, Carnage, alimentando in questo modo una nuova escalation di violenza e delitti…”

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- BABY BOSS 2 - AFFARI DI FAMIGLIA – ore 16.30 – di Tom McGrath – Animazione - "I fratelli Templeton sono ormai diventati adulti e si sono allontanati l'uno dall'altro. Tuttavia un nuovo Baby Boss, con un approccio all'avanguardia, si affaccia sulla scena e i Templeton si riavvicineranno, rivalutando il significato della famiglia e scoprendo che cos'è che vale veramente…”

Voto della critica: ***

- NO TIME TO DIE – ore 18.30 – di Cary Joji Fukunaga – con Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Christoph Waltz – Azione/Avventura/Thriller - "James Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivelerà essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso nemico armato di una nuova e pericolosa tecnologia…”

Voto della critica: ***

- HALLOWEEN KILLS – ore 21.30 – di David Gordon Green - con Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton, Thomas Mann, Anthony Michael Hall - Horror - "Pochi minuti dopo che Laurie Strode, sua figlia Karen e la nipote Allyson hanno lasciato il mostro mascherato Michael Myers ingabbiato e bruciato nel seminterrato, Laurie, gravemente ferita e convinta di essersi finalmente liberata per sempre del pericoloso killer, viene portata d'urgenza in ospedale. Michael, però, non è morto ed è riuscito a liberarsi riprendendo il suo rituale bagno di sangue. Mentre Laurie combatte il suo dolore e si prepara a difendersi, ispira tutta Haddonfield a ribellarsi contro il mostro inarrestabile. Le donne Strode si uniscono così a un gruppo di altri sopravvissuti formando una folla di vigilanti che darà la caccia a Michael cercando di farla finita una volta per tutte…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- MADRES PARALELAS – ore 21.00 – di Pedro Almodóvar - con Rossy De Palma, Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón, Israel Elejalde - Drammatico

Voto della critica: ****

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- FREAKS OUT – ore 21.00 – di Gabriele Mainetti - con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi - Drammatico

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- UNA NOTTE DA DOTTORE – ore 21.00 – di Guido Chiesa - con Diego Abatantuono, Frank Matano, Giorgia Spinelli, Alessandro Betti, Luciano Miele - Commedia

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***





